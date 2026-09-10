Nick Fox, vice-président de Google chargé de "la connaissance et de l'information", déclare que ces changements profitent aux intermédiaires en ligne, mais au détriment des commerces locaux. Pour les utilisateurs, cela supprime aussi des fonctionnalités utilisées au quotidien. Le groupe dit avoir testé la nouvelle interface auprès de millions d'utilisateurs européens avec des retours négatifs et une insatisfaction générale. Ces derniers ont tenté de reformuler leurs requêtes de manière plus fréquente. Google affirme que certains ont tout simplement abandonné leur recherche. Selon l'entreprise, un précédent ajustement lié au DMA avait déjà fait chuter de 30% le trafic direct et gratuit vers les établissements européens. Ces changements ne touchent que l'Union européenne, le moteur de recherche restant inchangé ailleurs dans le monde.