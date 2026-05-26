Le Digital Markets Act est entré en vigueur en mars 2024. Cette régulation contraint les grandes plateformes numériques désignées comme "contrôleurs d'accès" (ou gatekeepers) à ne pas avantager leurs propres services au détriment de la concurrence. Concrètement, dans le cas de Google Search, cela signifie que l'entreprise ne devrait pas afficher ses propres services en priorité au sein du moteur de recherche (Google Shopping, Google Maps, Google Flights) pour reléguer les services concurrents en bas de page. C'est précisément ce que Bruxelles reproche au groupe depuis l'ouverture officielle de la procédure, en mars 2025.

Les fonctionnaires européens seraient unanimes sur le principe d'une sanction. La décision finale revient toutefois à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Bruxelles maintient néanmoins une position publique nuancée : son porte-parole Thomas Regnier a indiqué que l'objectif prioritaire reste d'obtenir la mise en conformité de Google, et non d'infliger une pénalité. "Nous n'hésiterons pas à passer aux prochaines étapes dès que possible", a-t-il précisé dans un communiqué adressé à Reuters.

Google a tenté d'éviter la sanction en soumettant plusieurs propositions au fil des mois. Comme nous le rapportions en février 2026, le groupe avait notamment envisagé d'afficher par défaut des services tiers spécialisés directement dans ses résultats de recherche. En mai 2026, la Commission a jugé la dernière proposition de Google insuffisante et lui a accordé un délai supplémentaire pour en formuler une nouvelle.

Google n'a pas manqué de faire entendre son mécontentement. Interrogé par Reuters, un porte-parole du groupe a qualifié les ajustements déjà effectués sur son moteur de recherche de "plus grande dégradation de l'historique du produit". Google estime que la Commission européenne veut proposer une "expérience au rabais pour les Européens". Cette procédure intervient quelques mois après qu'une amende de 2,95 milliards d'euros a été infligée au groupe pour ses pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne.