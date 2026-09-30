100 jeux gratuits du top des téléchargements sur Google Play en France ont été passés au crible. Dans une nouvelle étude, Proton explique que leurs traqueurs sont liés à des entreprises chinoises, russes ou israéliennes, avec parfois des données de géolocalisation des joueurs.
Dans ce nouveau rapport, on retrouve des titres très populaires, parmi lesquels Subway Surfers, Coin Master, Brawl Stars ou Block Blast! Proton a compté leurs traqueurs et regardé où partent les données.
29 traqueurs par jeu en moyenne, dont certains liés à Pékin et Moscou
Le traqueur mesure comment vous jouez, affiche des publicités ou construit votre profil. Pour les repérer, Proton a utilisé Exodus Privacy, une plateforme open source qui analyse les applis Android et cherche les signatures de code de ces outils. Les 100 jeux ont été téléchargés plus de 4 millions de fois en mai 2026, selon des estimations d'AppTweak.
Dans 78% des cas, le jeu embarque un élément de pistage lié à la Chine. Les traqueurs russes comptent pour 70% des téléchargements contre 93% pour Israël. 98% de ces jeux ont un bout de code un peu trop curieux appartenant aux Five Eyes (US, UK, Australie, Canada ou Nouvelle-Zélande). Au total, 68% cumulent les quatre
Forcéement, tous les jeux ne se valent pas. Vita Mahjong embarque 36 traqueurs, Arrows - Puzzle Escape 30. Fortnite n'en a que 4, Brawl Stars 5 et Royal Kingdom 9, sans traqueur chinois ni russe détecté. Dans le top 10 français, ces trois jeux font figure d'exception. Les sept autres en contiennent entre 30 et 36.
Un jeu de coloriage n'a pas besoin de votre GPS
Plus de 330 000 téléchargements concernent des jeux dont les traqueurs peuvent relever votre position en temps réel. Dans le top 10 français, c'est le cas d'Arrows - Puzzle Escape et de Jewel Coloring. On s'en doute, un puzzle ou un coloriage n'a aucune raison de connaître vos coordonnées. Ces données disent où vous dormez, où vous travaillez et quels lieux vous fréquentez.
Nous rapportions il y a quelques jours une autre étude de Proton selon laquelle 47% des Français interrogés estiment que les entreprises d'IA protègent mal leurs données personnelles. Il s'agissait alors de conversations avec des chatbots. Ici, ce sont donc les traqueurs qui nourrissent le profilage publicitaire. Roblox, par exemple, envoie des données à Mixpanel, un outil d'analyse. Sauf que ce dernier a signalé une fuite en novembre dernier. Vos données sont donc dans la nature, exploitées par des cybercriminels qui enrichissent toujours plus leurs bases de données pour davantage cibler leurs attaques.
Forcément, pour Proton, l'idée est bien sûr de mettre en avant son filtrage DNS NetShield embarqué au sein de son VPN. Plusieurs autres VPN sérieux proposent des dispositifs similaires. Sinon, vous pouvez toujours payer pour le jeu afin de retirer les pubs et donc mettre un terme à la collecte des données.