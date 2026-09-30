Binbin

Les jeux mobiles gratuits sont très souvent équipés de trackers, mais l’article va plus loin que ce que démontre réellement l’étude.

Le problème ne tient pas seulement à leur présence, mais surtout à la nature des données effectivement collectées, à leur usage et à leur destination. Or la détection d’un tracker dans le code ne prouve pas à elle seule que des données sont effectivement transmises vers tel ou tel pays.

Autre nuance importante : l’étude ne dit pas que 78 % des téléchargements concernent des jeux chinois, mais que 78 % concernent des jeux intégrant au moins un tracker lié à une entreprise chinoise.

Cela relativise nettement le titre très raccoleur de l’article.