Pour repérer ces traqueurs tiers, Proton s'est appuyé sur Exodus Privacy, une association française qui passe au crible les applications Android et recense les outils de suivi intégrés à leur code, qu'ils servent à la publicité, à la mesure d'audience ou au profilage.

Exodus fonctionne par analyse statique. Sa plateforme recherche dans les APK la signature de SDK identifiés comme des traqueurs, mais ne vérifie pas leur activité en temps réel. Leur présence ne signifie donc pas que toutes les données auxquelles ils peuvent accéder sont effectivement collectées à chaque utilisation. Elle révèle en revanche que l’on peut retrouver ce type d’outils jusque dans des applications choisies pour protéger la vie privée.

Selon les SDK embarqués, les informations accessibles peuvent inclure l'identifiant publicitaire Android, le modèle du téléphone, le type de réseau ou encore le nom de l'opérateur. Ces composants ne viennent d'ailleurs pas toujours directement de l'éditeur du VPN. Plusieurs services détenus par des sociétés américaines intègrent ceux de partenaires étrangers dans le cadre d'accords commerciaux, tandis que d'autres seraient des produits en marque blanche achetés clés en main puis monétisés par la publicité.

En juin, les applications intégrant des traqueurs liés à des entreprises chinoises auraient ainsi cumulé 1,5 million de téléchargements, contre 1,4 million pour celles associées à la Russie, 2,6 millions à Israël et 4,6 millions aux pays des Five Eyes. Trois des services étudiés appartiennent même à des sociétés spécialisées dans la mesure d’audience et les études de marché : Phone Guardian Safe WiFi à Sensor Tower, My Mobile Secure VPN à Comscore et Urban VPN à BiScience. Pour rappel, ce dernier avait déjà été épinglé pour avoir collecté des conversations échangées avec plusieurs services d’IA.

Plus embarrassant encore, 64 des VPN examinés pourraient également accéder à la position du smartphone. Proton cite notamment VPN Proxy Master, VPN-Fast VPN Super et X-VPN, trois services distribués à grande échelle. Les applications concernées auraient cumulé plus de trois millions de téléchargements en juin 2026.