En France, 60% des utilisateurs de chatbots partagent leurs confidences

Pour autant, 47% des Français jugent que les entreprises d'IA protègent mal leurs informations personnelles. Près de 80% privilégieraient un chatbot pensé pour la confidentialité. L'étude de Proton révèle deux craintes majeures. La première porte sur l'entraînement des modèles avec les échanges des utilisateurs. La seconde concerne la publicité, puisque ces mêmes interactions permettent de construire un profil pour cibler des publicités. Un chatbot peut entendre parler d'un souci d'argent un jour, d'un problème de santé le lendemain, puis d'une dispute familiale la semaine suivante. Chaque conversation prise seule paraît anodine. Mais en les combinant, on obtient un portrait plutôt précis d'une personne, ses finances, sa santé, ses relations. En France, c'est d'ailleurs la crainte du profilage publicitaire qui revient le plus souvent (52%) contre 49% pour l'entraînement des modèles.