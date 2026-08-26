Lorsque nous rapportions le lancement de Duck.ai, le service proposait GPT-3.5 Turbo, Claude 3 Haiku, Llama 3 et Mixtral 8x7B, sans collecter de données personnelles. Puis, GPT-4o mini est arrivé avec recherche web intégrée. Depuis, le catalogue s'est encore étoffé. Une mise à jour a ajouté GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet et GPT-5.6 Luna, un modèle d'OpenAI. DuckDuckGo n'a pas communiqué officiellement sur le passage de GPT-5.6 Luna comme modèle par défaut, mais le sélecteur le présente comme l'option recommandée. Il s'agit du modèle le plus léger et le plus économique de la famille GPT-5.6 d'OpenAI. DuckDuckGo ne précise pas le temps de raisonnement alloué, mais le modèle se montre suffisant pour des usages quotidiens.

Rappelons que duck.ai agit comme intermédiaire entre l'utilisateur et le fournisseur du LLM. Le service retire les métadonnées permettant potentiellement d'identifier un internaute, notamment l'adresse IP. Les requêtes semblent ainsi provenir directement de DuckDuckGo. Aucun compte n'est requis, les conversations ne sont pas stockées par défaut, et les accords avec les fournisseurs interdisent l'entraînement sur les échanges des utilisateurs. Il est possible de changer de modèle en cours de conversation. Si Luna peine sur un prompt spécifique, l'internaute peut basculer vers Claude Haiku sans copier le contexte ailleurs.

Soulignons que l'anonymat ne remplace pas le chiffrement. Duck.ai ne protège que les métadonnées, pas le contenu des prompts. Pour les échanges sensibles, Proton propose Lumo, lequel repose sur un chiffrement zéro accès pour les conversations sauvegardées (un compte Proton gratuit est requis). Lumo héberge ses propres modèles open-source mais ne permet pas de basculer entre OpenAI et Anthropic. Même chose pour Confer qui mise sur le chiffrement de bout en bout et le calcul confidentiel, mais là aussi avec ses propres modèles. Là où Duck.ai garde son avantage, c'est donc dans la variété.