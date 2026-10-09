Le site deceptive.design, lancé par le designer Harry Brignull, définit ces procédés comme des fonctionnalités qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez ou vous poussent vers une décision que vous n’auriez pas prise délibérément. Le bouton payant bien visible et l’option gratuite reléguée en bas de page en sont une illustration. Dans le parcours aérien, refuser de choisir son siège déclenche même une nouvelle invitation à revenir sur cette décision. Le site ne bloque pas la réservation sans supplément, mais il rend ce chemin moins évident. En 2022, 97 % des sites et applications les plus populaires comportaient de tels mécanismes.