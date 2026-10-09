Un bouton pour accepter, un autre pour refuser, beaucoup moins visible : les « dark patterns » orientent nos décisions sans toujours enfreindre la loi. Des réservations aux abonnements, ces interfaces jouent sur nos automatismes. Et les sanctions ne suffisent pas toujours à les faire disparaître.
Réserver un billet d’avion sans option peut vite tourner à l’exercice de vigilance. Choix du siège, bagage cabine, assurance : à chaque étape, une proposition payante occupe le devant de la scène, tandis que le passage à la suite se fait plus discret. Dans un parcours de réservation de vol low-cost, on peut ainsi relever sept procédés destinés à orienter le clic, dont un siège facturé 18 euros par personne et une case de réception des publicités cochée par défaut. Tous ne sont pas nécessairement illégaux. C’est précisément ce qui rend les dark patterns difficiles à combattre : ils sont à mi-chemin entre une interface agaçante et une pratique trompeuse.
Dark patterns : quand l’interface décide presque à votre place
Le site deceptive.design, lancé par le designer Harry Brignull, définit ces procédés comme des fonctionnalités qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez ou vous poussent vers une décision que vous n’auriez pas prise délibérément. Le bouton payant bien visible et l’option gratuite reléguée en bas de page en sont une illustration. Dans le parcours aérien, refuser de choisir son siège déclenche même une nouvelle invitation à revenir sur cette décision. Le site ne bloque pas la réservation sans supplément, mais il rend ce chemin moins évident. En 2022, 97 % des sites et applications les plus populaires comportaient de tels mécanismes.
La mécanique repose sur une distinction popularisée par le psychologue Daniel Kahneman : notre pensée rapide et intuitive prend souvent le relais de notre pensée lente et réfléchie. Un message d’urgence ou une formulation culpabilisante cherche à obtenir un geste immédiat, pas une comparaison attentive des options. Certaines interfaces vont loin : pour refuser des notifications, l’entreprise MyMedic proposait de cliquer sur « Non, je ne veux pas rester en vie ». Le procédé prête à sourire, mais son objectif est clair. Sur un formulaire rempli à la hâte, une option précochée ou un refus mal placé peut avoir des conséquences bien moins drôles.
Sanctions et lois : la frontière reste difficile à tracer
Les autorités ont déjà frappé, en Australie, Trivago a écopé de 44,7 millions de dollars australiens pour avoir présenté comme les moins chers des hôtels qui lui rapportaient davantage. Aux États-Unis, Epic Games a dû rembourser 245 millions de dollars pour des achats involontaires dans Fortnite. Amazon, de son côté, a conclu un accord de 2,5 milliards de dollars avec la FTC, sans reconnaître officiellement de faute. L’autorité américaine reprochait notamment à l’ancien parcours de résiliation de Prime ses quatre pages, six clics et quinze options…
En France, la CNIL intervient notamment sur le consentement aux cookies : refuser doit être aussi simple qu’accepter. La DGCCRF traite, elle, des pratiques touchant aux prix ou aux abonnements. La résiliation en trois clics est obligatoire depuis juin 2023, avec une amende maximale de 75 000 euros en cas de manquement. Reste qu’un bouton coloré ou une relance pour acheter une option ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une tromperie. Tout dépend du contexte : un compte à rebours est licite si la promotion se termine réellement, pas s’il redémarre au rechargement de la page.
Les règles progressent, mais les interfaces évoluent aussi. Le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, c'est de prendre votre temps au moment où un site vous presse de cliquer. Pas simple quand tout le parcours a été pensé pour éviter précisément cette pause.