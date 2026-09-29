Au-delà des logos, Kamad Reworked a aussi été condamnée pour parasitisme et concurrence déloyale. Le premier consiste à profiter de la notoriété et des investissements d'un concurrent sans en payer le prix ; la seconde, à laisser croire au public qu'un lien unit deux entreprises. Le tribunal a épinglé d'abord quatre utilisations du hashtag #louisvuitton sur Instagram. Même si les vêtements contenaient bien des morceaux Louis Vuitton, ces hashtags servaient surtout à attirer les fans de la marque, sans investir en publicité. Kamad avait aussi repris une photo postée par le directeur artistique de Louis Vuitton, en remplaçant la publicité de la maison en arrière-plan par une réclame Kamad Paris. La marque mettait également en scène ses produits avec des boîtes et sacs siglés. Enfin, une gamme de vêtements affichait « Paris » avec une fleur de la toile Monogram en guise de A. Et une veste « Denim Ornaments », lancée en 2024, reprenait le nom, les arabesques en relief et le bleu ciel d'un modèle du défilé Louis Vuitton printemps-été 2023.