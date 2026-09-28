Créer ce type de compte coûte dans la bêta environ 3 dollars aux États-Unis et 3,49€ en France (et dans la zone euro), avec un montant susceptible de varier selon les pays. Signal présente ce paiement unique comme un moyen de freiner les créations automatisées de comptes et le spam. L’inscription traditionnelle avec un numéro de téléphone reste, elle, gratuite.

En échange, l’application fournit un identifiant de compte de 32 caractères et une clé de récupération de 64 caractères. Les deux doivent être précieusement conservés, idéalement dans un gestionnaire de mots de passe : perdre l’un ou l’autre suffit à rendre le compte irrécupérable. Une authentification à deux facteurs par application TOTP peut compléter cette protection. Un nom d’utilisateur facultatif permet ensuite à ses contacts de retrouver le compte.

Pour l’instant, seuls les nouveaux comptes sont concernés. Un utilisateur déjà inscrit avec son numéro ne peut donc pas simplement l’effacer pour basculer vers Signal Login.

Davantage de confidentialité, mais Google reste dans la boucle

Se passer de numéro et d’adresse e-mail retire deux éléments particulièrement pratiques pour relier plusieurs comptes à une même personne. Pour des journalistes et leurs sources, des militants ou des victimes de harcèlement, cette séparation peut avoir un intérêt très concret.

Signal n’est d’ailleurs pas le premier à emprunter cette voie. Threema et Session utilisent déjà des identifiants propres à leurs services sans exiger de numéro de téléphone ou d’e-mail, tandis que SimpleX va encore plus loin en se passant d’identifiant utilisateur global.