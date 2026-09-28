La messagerie chiffrée expérimente sur Android une inscription qui ne réclame pas de numéro de téléphone ni d’adresse e-mail. Une avancée pour mieux dissocier son compte de son identité avec une contrepartie toutefois : égarer l’un des deux identifiants remis par Signal signifie perdre définitivement son compte.
La nouveauté va plus loin que les noms d’utilisateur lancés en 2024. Ceux-ci permettaient déjà de discuter sans révéler son numéro de téléphone à ses contacts, mais ce dernier restait indispensable au moment de l’inscription.
3,49 euros pour laisser son numéro de côté
Créer ce type de compte coûte dans la bêta environ 3 dollars aux États-Unis et 3,49€ en France (et dans la zone euro), avec un montant susceptible de varier selon les pays. Signal présente ce paiement unique comme un moyen de freiner les créations automatisées de comptes et le spam. L’inscription traditionnelle avec un numéro de téléphone reste, elle, gratuite.
En échange, l’application fournit un identifiant de compte de 32 caractères et une clé de récupération de 64 caractères. Les deux doivent être précieusement conservés, idéalement dans un gestionnaire de mots de passe : perdre l’un ou l’autre suffit à rendre le compte irrécupérable. Une authentification à deux facteurs par application TOTP peut compléter cette protection. Un nom d’utilisateur facultatif permet ensuite à ses contacts de retrouver le compte.
Pour l’instant, seuls les nouveaux comptes sont concernés. Un utilisateur déjà inscrit avec son numéro ne peut donc pas simplement l’effacer pour basculer vers Signal Login.
Davantage de confidentialité, mais Google reste dans la boucle
Se passer de numéro et d’adresse e-mail retire deux éléments particulièrement pratiques pour relier plusieurs comptes à une même personne. Pour des journalistes et leurs sources, des militants ou des victimes de harcèlement, cette séparation peut avoir un intérêt très concret.
Signal n’est d’ailleurs pas le premier à emprunter cette voie. Threema et Session utilisent déjà des identifiants propres à leurs services sans exiger de numéro de téléphone ou d’e-mail, tandis que SimpleX va encore plus loin en se passant d’identifiant utilisateur global.
Mais payer pour éviter de donner son identité ne revient-il pas à recréer immédiatement un lien avec elle ? Signal affirme utiliser le même mécanisme cryptographique que pour ses dons afin d’empêcher d’associer directement la transaction au compte qui vient d’être créé.
Le paiement passe actuellement par Google Play, qui associe l’achat au compte Google utilisé. Le géant américain peut donc savoir que vous avez acheté Signal Login, même si le mécanisme cryptographique employé empêche Signal de relier directement cette transaction au compte créé. D’autres moyens de paiement sont par ailleurs prévus, sans plus de précisions pour le moment. Bref, même en retirant le numéro de téléphone de l’équation, les traces demeurent…