Le nom de cette fonctionnalité, "Signal Login", apparaît dans les composants liés à la création de compte du code source Android de l'application. Elle prendrait la forme d'une méthode alternative et facultative, qui viendrait s'ajouter au processus actuel basé sur le numéro de téléphone. Les personnes qui préfèrent conserver leur méthode d'enregistrement habituelle pourraient continuer à le faire sans changement.

Aujourd'hui, le numéro de téléphone joue aujourd'hui un rôle bien spécifique dans l'architecture de Signal. Il sert à la fois d'identifiant de compte en étant associé à un pseudonyme, mais surtout, il s'agit d'un frein contre la création massive de comptes frauduleux. Obtenir une carte SIM ou un numéro, ce n'est pas gratuit, et en plus, cela laisse des traces. La fondation devait donc trouver le moyen de proposer une option qui dissuade toujours les spammeurs de squatter sa messagerie. Pour Ehren Kret, le directeur technique, l'application doit trouver un moyen de générer un coût à la création de compte pour éviter que cette option ne soit détournée à des fins de spam.