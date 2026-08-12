Repérée dans le code source Android de Signal, une nouvelle fonctionnalité baptisée "Signal Login" permettrait de créer un compte sans communiquer son numéro de téléphone, moyennant un paiement unique dont le montant reste encore à déterminer.
Si Signal est souvent citée comme une référence parmi les messageries privées, beaucoup regrettent qu'il faille partager son numéro de téléphone. Plusieurs concurrents ont trouvé le moyen de proposer des solutions renforçant davantage l'anonymat. C'est par exemple le cas de Threema. Mais Threema est payante.
De nouveaux éléments identifiés dans le code source de Signal pour Android laissent entendre qu'une fonctionnalité est en cours en développement.
Un paiement unique plutôt qu'un abonnement, pour limiter les abus
Le nom de cette fonctionnalité, "Signal Login", apparaît dans les composants liés à la création de compte du code source Android de l'application. Elle prendrait la forme d'une méthode alternative et facultative, qui viendrait s'ajouter au processus actuel basé sur le numéro de téléphone. Les personnes qui préfèrent conserver leur méthode d'enregistrement habituelle pourraient continuer à le faire sans changement.
Aujourd'hui, le numéro de téléphone joue aujourd'hui un rôle bien spécifique dans l'architecture de Signal. Il sert à la fois d'identifiant de compte en étant associé à un pseudonyme, mais surtout, il s'agit d'un frein contre la création massive de comptes frauduleux. Obtenir une carte SIM ou un numéro, ce n'est pas gratuit, et en plus, cela laisse des traces. La fondation devait donc trouver le moyen de proposer une option qui dissuade toujours les spammeurs de squatter sa messagerie. Pour Ehren Kret, le directeur technique, l'application doit trouver un moyen de générer un coût à la création de compte pour éviter que cette option ne soit détournée à des fins de spam.
Dans le code source, c'est donc un paiement unique qui se profile au moment de la création du compte. Le montant n'est pas encore arrêté. Le code source ne contient pour l'instant que des valeurs d'exemple. Signal étant une organisation à but non lucratif, ce tarif devrait rester modéré et servir avant tout à soutenir la mission de l'organisation plutôt qu'à générer un profit.
Depuis 2023, Signal propose d'associer ce numéro de téléphone à un pseudonyme. Il est alors possible de partager ce dernier avec un tiers. Reste à savoir si les comptes actuels auront la possibilité d'effacer leur numéro de téléphone de la base de données moyennant, aussi, un paiement.
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