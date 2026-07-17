S'il n'est aujourd'hui plus requis de partager son numéro de téléphone avec un tiers pour l'inviter sur Signal, ce dernier reste toutefois rattaché à un compte unique. Utiliser l'application sur deux smartphones obligeait donc jusqu'ici à enregistrer un second numéro, avec une liste de contacts et un historique de conversation propre à chaque appareil. Le principe d'appareil lié, déjà disponible pour un ordinateur ou un iPad, contourne cette contrainte. Les tablettes Android avaient rejoint cette liste un peu plus tôt, elles aussi en version bêta. Cette fois, les smartphones Android s'y ajoutent à leur tour, sans numéro supplémentaire.

En pratique cela signifie donc que vous pourrez utiliser le même compte Signal si vous disposez de deux smartphones Android ou si vous jonglez entre un iPhone et un Google Pixel, par exemple.