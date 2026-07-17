Signal teste la possibilité de relier un smartphone ou une tablette Android à un compte existant, comme appareil secondaire. Jusqu'ici réservée aux iPad et aux ordinateurs, cette fonction en version bêta permet d'utiliser un même compte sur deux terminaux Android sans créer de second numéro.
La messagerie chiffrée a mis à jour sa page d'assistance pour détailler la marche à suivre, avant toute communication officielle. Le site spécialisé AboutSignal a repéré cette évolution dans la dernière version bêta de l'application pour Android.
Le principe du lien par QR code s'étend aux smartphones et tablettes Android
S'il n'est aujourd'hui plus requis de partager son numéro de téléphone avec un tiers pour l'inviter sur Signal, ce dernier reste toutefois rattaché à un compte unique. Utiliser l'application sur deux smartphones obligeait donc jusqu'ici à enregistrer un second numéro, avec une liste de contacts et un historique de conversation propre à chaque appareil. Le principe d'appareil lié, déjà disponible pour un ordinateur ou un iPad, contourne cette contrainte. Les tablettes Android avaient rejoint cette liste un peu plus tôt, elles aussi en version bêta. Cette fois, les smartphones Android s'y ajoutent à leur tour, sans numéro supplémentaire.
En pratique cela signifie donc que vous pourrez utiliser le même compte Signal si vous disposez de deux smartphones Android ou si vous jonglez entre un iPhone et un Google Pixel, par exemple.
Sur le second smartphone Android à relier, il est bien évidemment nécessaire de récupérer Signal depuis le Google Play Store. Sur ce dernier, l'écran d'accueil propose normalement de saisir un numéro. Un nouveau paramètre permet de choisir l'option de liaison.
Nous rapportions déjà en janvier 2025 l'ouverture du transfert d'historique vers les versions ordinateur et iPad de l'application. Rappelons quand même que le mécanisme des appareils liés a fait l'objet de plusieurs alertes de sécurité ces derniers mois. Des groupes proches des services de renseignement russes l'ont détourné via de faux QR codes pour espionner des cibles politiques et militaires. Il est donc conseillé d'activer le verrouillage du compte et de vérifier régulièrement la liste des appareils liés.
Aucune information n'a été officiellement communiquée sur le déploiement de cette fonctionnalité, laquelle est aujourd'hui disponible en bêta sur la version 8.20 de Signal sur le Play Store.