En 2026, le gouvernement américain et Anthropic ont été à couteaux tirés, au point que le créateur de Claude a été blacklisté par le Pentagone. Mais cet affrontement pourrait bien prendre fin avec un dîner qui vient d'avoir lieu.
L'administration Trump, dans sa volonté d'utiliser l'IA tous azimuts, est tombée sur un os avec Anthropic, qui ne souhaitait pas donner une totale liberté aux armées américaines dans l'utilisation de ses modèles IA. Depuis, l'exécutif américain a haussé le ton, et a même décidé de blacklister en partie l'entreprise, ce à quoi le créateur de Claude a répondu par une action en justice. Mais ces longs mois d'affrontement pourraient finalement se résoudre avec une rencontre en tête à tête.
Donald Trump a dîné avec le patron d'Anthropic Dario Amodei
Axios nous apprend que ce dimanche 27 septembre, Donald Trump et le patron d'Anthropic ont dîné en tête à tête. Cette rencontre rattrape l'absence de Dario Amodei dans le dîner tenu à la Maison Blanche durant lequel les patrons des grandes sociétés de l'IA ont pu tous être aperçus.
Au menu de leur repas, on imagine que les deux hommes ont évidemment dû évoquer leurs différends des derniers mois. Mais le trentenaire a aussi dû en profiter pour plaider son idée d'un nécessaire ralentissement du développement de l'intelligence artificielle, à cause du danger qu'une potentielle perte de contrôle pourrait entraîner pour l'humanité.
Le président américain toujours contre l'idée de ralentir le développement de l'IA
Reste qu'il faudra sûrement plus que quelques paroles échangées pour convaincre Donald Trump, ce qu'a confirmé son équipe. « Le président Trump a été clair : les États-Unis seront à la pointe mondiale en matière de super-intelligence, tout en protégeant les consommateurs américains » a ainsi réagi un officiel auprès du média Axios. Une position déjà défendue par Donald Trump.
Le locataire de la Maison Blanche est en effet revenu sur cette question au micro de Fox News, expliquant que les États-Unis « ont à peu près un an et demi d'avance sur la Chine ». « Nous sommes en tête, et nous construisons des projets d'une ampleur colossale, représentant des milliers de milliards de dollars. Et pourquoi devrions-nous y renoncer ? » a-t-il par ailleurs ajouté, avant d'indiquer ne pas être « inquiété » par les incidents durant lesquels les agents IA sont devenus hors de contrôle et ont effectué des piratages, comme celui de Hugging Face.