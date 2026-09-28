Axios nous apprend que ce dimanche 27 septembre, Donald Trump et le patron d'Anthropic ont dîné en tête à tête. Cette rencontre rattrape l'absence de Dario Amodei dans le dîner tenu à la Maison Blanche durant lequel les patrons des grandes sociétés de l'IA ont pu tous être aperçus.

Au menu de leur repas, on imagine que les deux hommes ont évidemment dû évoquer leurs différends des derniers mois. Mais le trentenaire a aussi dû en profiter pour plaider son idée d'un nécessaire ralentissement du développement de l'intelligence artificielle, à cause du danger qu'une potentielle perte de contrôle pourrait entraîner pour l'humanité.