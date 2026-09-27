Dans 85 % des enquêtes pénales, les enquêteurs ont besoin de preuves numériques, et pour plus de la moitié d’entre elles, il faut aller les chercher dans un autre pays, selon les estimations européennes citées par la tribune. « À la suite d’un meurtre, les premières investigations consistent à récupérer tous les supports numériques et faire des réquisitions à tous les opérateurs pour récupérer des indices numériques », a expliqué au Monde la magistrate Myriam Quémener, spécialiste du numérique. Meta a d’ailleurs transmis aux autorités françaises vingt fois plus de données personnelles au premier semestre 2024 que dix ans plus tôt, d’après ses rapports de transparence.

Pour les données détenues hors de France, les magistrats devaient jusqu’ici passer par une demande d’entraide judiciaire ou par une décision d’enquête européenne. La Commission européenne évalue la durée moyenne de la première à dix mois, et celle de la seconde à cent vingt jours au maximum. Les réponses étaient en outre très inégales d’une entreprise à l’autre, et Telegram a longtemps ignoré les réquisitions judiciaires françaises. La messagerie n’a commencé à transmettre des adresses IP d’utilisateurs qu’après la mise en examen de son fondateur Pavel Durov, fin août 2024.

Désormais, un magistrat d'un pays prêt à appliquer le règlement peut adresser une injonction européenne de production au représentant légal d'une plateforme, et ce dernier doit répondre sous dix jours, ou en huit heures en cas d’urgence vitale. Google et Meta, dont le siège européen est installé en Irlande, doivent à leur tour désigner ce représentant. Seul un juge peut en revanche exiger les données de trafic et le contenu des communications, et l’État où est établi le fournisseur peut, dans les cas les plus sensibles, s’opposer à la transmission au nom des droits fondamentaux. La France a voulu ces garde-fous, rappellent les auteurs de la tribune.