On vous avait dit qu'Ursula von der Leyen avait apporté son soutien au ralentissement du développement de l'IA lors de son discours annuel devant le Parlement européen. « Si les personnes qui développent la technologie sont claires sur la question, nous devrions l'être aussi », a expliqué la présidente de la Commission européenne. Près d'un Français sur deux (48,3 %) va dans son sens et souhaite suspendre le développement des modèles les plus avancés pour en réduire les risques, puisque l'IA est à ses yeux suffisamment performante. Un tiers des répondants (33,4 %) préfèrent en revanche le poursuivre, dans l'espoir d'en tirer des « avantages significatifs ». Les électeurs qui comptent voter pour le Nouveau Front populaire sont les plus nombreux à réclamer ce coup d'arrêt (55,8 %), devant ceux d'Ensemble (50,6 %) et du Rassemblement national (48,4 %).

Sur la compétition internationale, les avis sont plus serrés. Au total, 42,6 % des Français acceptent que la France prenne du retard si elle développe en échange une IA plus responsable et plus sûre, contre 40,2 % qui refusent tout décrochage, quitte à prendre des risques pour rester dans la course. Les hommes sont d'ailleurs 50,3 % à défendre cette seconde option, contre 31 % des femmes. Les Britanniques et les Canadiens acceptent plus nettement ce retard, à environ 53 %.

Aux États-Unis, les électeurs de Donald Trump en 2024 hésitent presque à parts égales entre une pause (44 %) et la poursuite du développement (40 %), alors que le POTUS a évoqué un « canular » au sujet du risque d'extinction lié à l'IA, le 14 septembre, sur Truth Social. D'après Politico, le français Mistral AI est le candidat européen le plus sérieux sur le marché des modèles d'IA de pointe. L'entreprise d'Arthur Mensch refuse cette logique de pause et, dans une déclaration transmise à la presse, a accusé OpenAI et Anthropic d'instrumentaliser les récents incidents de sécurité pour promouvoir des règles qui étoufferaient la concurrence.