Après un voyage de deux milliards d'années-lumière, la probabilité qu'un photon de cette nature survive au trajet vers la Terre sans être annihilé, est, selon nos modèles physiques, négligeable. Deux chercheurs italiens pensent avoir compris comment il est arrivé jusqu'à nous : le phénomène s'explique potentiellement par une brèche dans l'un des piliers de la théorie de la relativité restreinte.
Le 9 octobre 2022, les satellites Swift de la NASA et le Fermi Gamma-ray Burst Monitor enregistrèrent le sursaut gamma le plus violent jamais observé depuis que l'humanité scrute le ciel dans ces longueurs d'onde : GRB 221009A, un événement d'une puissance telle que les astrophysiciens le surnommèrent BOAT, pour Brightest Of All Time.
L'explosion s'est produite à environ deux milliards d'années-lumière de la Terre, c'est-à-dire à un moment où la vie sur notre planète se résumait à quelques organismes unicellulaires rudimentaires. Plus de 5 000 photons de très haute énergie furent captés par l'observatoire LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory), situé au Tibet, avec des énergies atteignant 18 TeV. Mais dans le sillage de cette « tempête », un détecteur installé dans le Caucase russe a repéré un photon unique, mesuré à 300 TeV, soit environ 100 000 milliards de fois l'énergie d'un photon de lumière visible. Une particule, qui, en théorie, n'aurait jamais pu atteindre la Terre et aurait dû être détruite avant par son interaction avec le fond diffus cosmologique (CMB).
Dans une étude publiée le 8 septembre 2026 dans la revue Physical Review Letters, Giorgio Galanti, astrophysicien à l'Institut national d'astrophysique italien (INAF), et Marco Roncadelli, chercheur à l'Institut national de physique nucléaire italien (INFN), ont proposé une théorie pour expliquer cette anomalie. Leur hypothèse implique qu'à de telles échelles d'énergie, la structure de l'espace-temps s'écarterait des prédictions de la relativité restreinte, modifiant la façon dont la lumière se propage sur de vastes distances et remettant en cause l'un des postulats fondamentaux de la théorie d'Einstein.
Le voyage clandestin d'une particule rebelle
L'espace interstellaire n'est pas vide (au sens physique du terme), puisqu'il baigne dans le CMB : un rayonnement fossile émis environ 380 000 ans après le Big Bang, le remplissant intégralement sous forme de micro-ondes de très basses énergies. En dessous de quelques dizaines de TeV, un photon le traverse sans encombre : l'énergie combinée de la rencontre avec un photon fossile reste trop faible pour franchir le seuil dit de production de paires, c'est-à-dire le point à partir duquel deux photons qui entrent en collision se convertissent en deux particules de matière, un électron et son antiparticule, le positron.
En revanche, au-delà de quelques dizaines de TeV, ce seuil est dépassé et la réaction se produit. Plus le photon est énergétique, plus le nombre de photons du CMB susceptibles de provoquer cette annihilation augmente : raison pour laquelle la probabilité qu'un photon de 300 TeV parvienne jusqu'à nous est, en théorie, proche de zéro.
Lorsqu'il a été capté par le détecteur Carpet-2 de l'Observatoire de neutrinos de Baksan, dans le Caucase du Nord, il est arrivé intact, environ 4 500 secondes après le déclenchement du sursaut gamma GRB 221009A de 2022. « Nous sommes partis d'une question très simple : comment ce photon a-t-il survécu à un voyage qui, selon la physique connue, aurait dû le détruire ? », explique Giorgio Galanti.
Depuis sa détection, plusieurs équipes de chercheurs avaient déjà proposé une explication pour justifier la survie de photons de quelques dizaines de TeV sur de longues distances : la conversion en particules de type axion (ou ALP, pour « axion-like particles »). Selon eux, dans certaines conditions, un photon traversant un champ magnétique suffisamment intense peut se transformer temporairement en une particule quasi fantomatique, l'ALP, qui n'interagit pratiquement pas avec la matière ni avec le rayonnement ambiant. L'ALP traverse alors les zones que le photon n'aurait pas pu franchir, avant de se reconvertir en photon par la suite.
Sauf, que dans le cas de notre « super photon », cette hypothèse ne tient pas. Galanti et Roncadelli l'ont montré dans leur étude : appliqué seul à un photon de 300 TeV, le mécanisme de conversion en ALP ne comble qu'un centième de l'écart entre la probabilité de survie prédite par les modèles standards et celle que la détection de Carpet-2 implique. « Les nouvelles données de l'expérience Carpet nous ont montré que les explications proposées jusqu'ici n'étaient plus suffisantes », explique Galanti. « Nous avons donc cherché un scénario théorique capable de décrire de manière cohérente ce que nous observons, sans recourir à des corrections arbitraires des équations », poursuit-il.
L'union de deux hypothèses complémentaires pour tester les frontières de la relativité
Les deux physiciens se sont donc tournés vers une autre piste théorique : la violation de l'invariance de Lorentz. Formulé par le physicien néerlandais Hendrik Lorentz à la fin du XIXᵉ siècle, ce principe, central dans la relativité restreinte d'Einstein, impose que les seuils d'interaction entre particules ne dépendent pas de l'échelle d'énergie à laquelle on les observe. Concrètement, cela signifie que le seuil de production de paires est le même pour un photon de 10 TeV et un photon de 300 TeV. Si cette invariance est violée aux plus hautes énergies, comme le prédisent certains modèles de gravité quantique, ce seuil se décale : il faut davantage d'énergie combinée pour que la collision entre deux photons produise une paire électron-positron, ce qui réduit drastiquement la probabilité d'annihilation.
Plusieurs approches de la gravité quantique ont d'ailleurs prédit la violation de l'invariance de Lorentz au sein de leurs cadres théoriques : aux énergies extrêmes, l'espace-temps ne serait plus le continuum lisse décrit par Einstein, mais présenterait une microstructure granulaire, invisible aux basses énergies, dont les effets sur les conditions de réaction entre particules ne se manifesteraient qu'à des échelles comme celle de notre photon de 300 TeV. Galanti et Roncadelli ont combiné ce mécanisme avec la conversion en ALP dans un même modèle : les ALP réduisent l'absorption aux premières dizaines de TeV, la violation de l'invariance de Lorentz rehausse le seuil de destruction au-delà.
Pris séparément, ni l'un ni l'autre ne rend compte de la détection de Carpet-2. Une fois combinés, ils peuvent, en revanche, expliquer la survie du photon et un second fait observé : son arrivée sur Terre avec un retard d'environ une heure par rapport aux photons moins énergétiques issus du même sursaut gamma. Un décalage que la violation de l'invariance de Lorentz prédit naturellement, puisqu'elle implique que la vitesse de propagation varie, de façon infinitésimale, en fonction de l'énergie.
« L'aspect le plus intéressant de notre travail, c'est qu'il réunit pour la première fois deux idées qui, jusqu'ici, avaient été développées séparément », souligne Marco Roncadelli. « Si de futures observations venaient à confirmer ce scénario, l'Univers deviendrait un laboratoire naturel pour étudier la gravité quantique à des énergies infiniment supérieures à celles que pourrait atteindre le moindre accélérateur construit sur Terre ».
Ce n'est, pour le moment, qu'une hypothèse, puisqu'elle ne repose que sur la détection d'un seul photon ; il est impossible de la généraliser, limite que les auteurs reconnaissent eux-mêmes. « Il va sans dire que nos résultats nécessitent des confirmations supplémentaires par de futures observations. Seul le temps dira si ces deux indices constituent de véritables découvertes », expliquent-ils. Pour cela, il faudrait qu'un autre sursaut gamma de la même intensité que GRB 221009A se produise et soit capté par un détecteur capable de l'intercepter : deux conditions indispensables, mais dont la réunion n'est absolument pas garantie. Si un deuxième photon de ce type était détecté, cela constituerait une preuve solide, premièrement, que la relativité restreinte d'Einstein a des limites aux énergies extrêmes. Deuxièmement, cela donnerait aux physiciens le premier moyen d'étudier la gravité quantique sans avoir à recourir aux accélérateurs de particules terrestres, puisque les énergies en jeu dans de tels sursauts gamma dépassent de plusieurs ordres de grandeur ce que nos machines les plus puissantes sont en mesure de produire.