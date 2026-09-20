Foire aux questions

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À quoi sert une phase de « décontamination » et pourquoi refroidir un instrument spatial à très basse température ?

La décontamination sert à éliminer l’eau et les résidus chimiques (issus de l’assemblage ou des matériaux) qui peuvent se déposer sur les optiques et les capteurs. Dans le vide spatial, ces molécules ont tendance à « dégazer » et peuvent se recondense sur des surfaces froides, ce qui dégrade la transmission de la lumière et augmente le bruit. Refroidir l’instrument de manière contrôlée permet de stabiliser ses performances et de limiter les variations de mesure liées à la température. Pour une caméra infrarouge, travailler à très basse température réduit aussi le « bruit thermique » du détecteur, indispensable pour capter des signaux faibles. La durée (10 jours, 30 jours) dépend de la sensibilité des composants et des risques de recontamination.

Qu’est-ce que le Wide Field Instrument (WFI) et pourquoi son grand champ change la donne ?

Le Wide Field Instrument est une caméra infrarouge à grand champ équipée de plusieurs détecteurs, conçue pour imager une large portion du ciel en une seule prise. L’intérêt du grand champ est d’accélérer les relevés : on cartographie plus vite des zones étendues, ce qui est crucial pour les surveys (galaxies, lentilles gravitationnelles, structures à grande échelle). La roue à filtres et prismes permet de sélectionner des bandes de longueurs d’onde ou de faire de la spectroscopie « légère » afin d’obtenir des informations sur la nature et la distance des objets. En pratique, cela permet de produire des jeux de données homogènes sur des millions de sources, utiles pour la cosmologie observationnelle. La mise en service vérifie que détecteurs, optique et étalonnage restent stables une fois en microgravité.

Comment un coronographe avec masques et miroirs déformables peut-il rendre visibles des exoplanètes ?

Un coronographe bloque artificiellement la lumière de l’étoile au centre de l’image, car elle écrase celle des planètes proches, beaucoup plus faibles. Des masques et des diaphragmes sculptent le front d’onde lumineux pour atténuer la diffraction et créer une zone sombre autour de l’étoile dans laquelle une exoplanète devient détectable. Les miroirs déformables ajustent en temps réel la forme du front d’onde pour corriger des imperfections optiques minuscules qui génèrent des « taches » (speckles) confondues avec une planète. Cette combinaison vise à augmenter le contraste de manière drastique, condition clé pour l’imagerie directe. Une fois l’exoplanète isolée, on peut analyser sa lumière (ou son spectre) pour en déduire des indices sur son atmosphère.