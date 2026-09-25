Réserver une table, vérifier la disponibilité d’un produit ou déplacer un rendez-vous sans décrocher son téléphone… Google commence à confier ces petites corvées à son IA. Une nouveauté prometteuse, mais encore réservée à une poignée d’utilisateurs américains.
Passer vingt minutes au téléphone pour déplacer un rendez-vous ou obtenir un simple renseignement pourrait bientôt appartenir au passé. Depuis le 24 septembre, Google teste une nouvelle fonction baptisée Call for Me sur les Pixel 11 américains. Le principe est simple : vous expliquez à Gemini ce dont vous avez besoin et l’IA se charge de contacter l’établissement, de patienter si nécessaire et de mener la conversation à votre place.
Gemini téléphone, mais vous gardez le contrôle
Tout commence dans l’application Gemini, où l’utilisateur précise sa demande et ses éventuelles préférences. L’assistant peut alors vérifier si un produit est disponible, réserver une table ou modifier un rendez-vous. Il sait même naviguer dans les menus vocaux et patienter lorsqu’un établissement le met en attente.
Avant de composer le numéro, Gemini soumet un récapitulatif des informations qu’il compte communiquer. Une fois l’appel lancé depuis votre propre numéro, il se présente comme un assistant de Google, indique pour qui il téléphone et précise que la conversation est enregistrée. Le propriétaire du téléphone peut suivre la transcription en direct, écouter les échanges ou reprendre la main à tout moment. Un résumé lui est ensuite transmis pour savoir ce qui a été convenu.
Google a néanmoins posé quelques limites. Impossible de confier à Gemini un paiement, de lui faire communiquer un numéro de carte bancaire ou de lui demander d’appeler les secours. Il ne peut pas non plus communiquer d’informations sensibles, notamment médicales ni transmettre un mot de passe. Le nombre d’appels quotidiens est également plafonné.
Précisons que Google explore cette voie depuis Duplex, présenté en 2018, puis Ask for Me. Call for Me élargit surtout les tâches confiées à l’assistant et permet désormais de suivre ou de reprendre la conversation en direct.
Une fonction encore très loin de nos Pixel français
Pour profiter de cette expérimentation, il faut réunir quelques conditions : avoir au moins 18 ans, résider aux États-Unis, posséder un appareil de la gamme Pixel 11 équipé d’une SIM américaine et disposer d’un abonnement Google AI. La bêta publique de l’application Téléphone est également nécessaire, avec un appareil configuré en anglais.
L’assistant ne peut pour l’instant joindre que des numéros américains et Google n’a annoncé aucune date pour la France. La concurrence avance également sur ce terrain. Apple propose déjà chez nous le filtrage des appels et l’Assistance de mise en attente, mais ces fonctions ne mènent pas la conversation à votre place. Les agents Muse de Meta et Instinct commencent, eux aussi, à téléphoner pour leurs utilisateurs. Là aussi, pas en France.
À mesure que ces services se développent, une situation assez cocasse se profile : votre IA pourrait bientôt appeler un restaurant dont le standard est lui-même tenu par une autre IA. Deux assistants discuteraient alors tranquillement de votre réservation pendant que vous poursuivez votre journée. Heureusement que les IA ne mangent pas encore…
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