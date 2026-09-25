Tout commence dans l’application Gemini, où l’utilisateur précise sa demande et ses éventuelles préférences. L’assistant peut alors vérifier si un produit est disponible, réserver une table ou modifier un rendez-vous. Il sait même naviguer dans les menus vocaux et patienter lorsqu’un établissement le met en attente.

Avant de composer le numéro, Gemini soumet un récapitulatif des informations qu’il compte communiquer. Une fois l’appel lancé depuis votre propre numéro, il se présente comme un assistant de Google, indique pour qui il téléphone et précise que la conversation est enregistrée. Le propriétaire du téléphone peut suivre la transcription en direct, écouter les échanges ou reprendre la main à tout moment. Un résumé lui est ensuite transmis pour savoir ce qui a été convenu.

Google a néanmoins posé quelques limites. Impossible de confier à Gemini un paiement, de lui faire communiquer un numéro de carte bancaire ou de lui demander d’appeler les secours. Il ne peut pas non plus communiquer d’informations sensibles, notamment médicales ni transmettre un mot de passe. Le nombre d’appels quotidiens est également plafonné.

Précisons que Google explore cette voie depuis Duplex, présenté en 2018, puis Ask for Me. Call for Me élargit surtout les tâches confiées à l’assistant et permet désormais de suivre ou de reprendre la conversation en direct.