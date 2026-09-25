Le réseau social d'Elon Musk X conteste une amende de 120 millions d'euros imposée par l'Union européenne. Et il pourra compter sur rien moins que le soutien du gouvernement américain !
Les géants américains de la tech sont régulièrement mis sous enquête par l'Union européenne, et sanctionnés pour des manquements à ses règlements. X n'échappe pas à cette tendance, la plateforme d'Elon Musk étant l'objet de plusieurs enquêtes, surtout pour infraction potentielle au Digital Services (DSA), et a même déjà reçu une amende de 120 millions d'euros à la fin de l'année dernière à l'issue de l'une d'entre elles. La plateforme a depuis fait appel, et peut compter désormais sur l'aide d'un poids lourd.
Le gouvernement américain va soutenir X contre l'amende de 120 M€ infligée par l'UE
Au mois de février dernier, le réseau social X avait fait appel de l'amende de 120 millions d'euros devant le tribunal de l'Union européenne. Bruxelles lui avait imposé cette sanction du fait d'une modification subite des modalités d'obtention de la coche bleue sur la plateforme. Et cet appel va se transformer en affrontement entre les États-Unis et l'Union européen.
Car le gouvernement américain a annoncé jeudi 24 septembre vouloir soutenir X dans son appel. « Nous ne tolérerons pas que la Commission européenne outrepasse ses prérogatives réglementaires pour contrôler les moteurs américains de l'innovation et de la croissance » a ainsi justifié dans un communiqué le ministre de la Justice, Todd Blanche.
Elon Musk au milieu de la discorde
Il n'est pas commun qu'un gouvernement veuille ainsi s'immiscer dans une procédure légale pour défendre un de ses champions. Mais Washington justifie sa tentative d'ingérence en expliquant qu'une éventuelle confirmation en appel de cette décision aurait des « conséquences significatives » pour l'ensemble des grandes entreprises de la tech américaines.
L'autre justification, ou tout du moins critique émise outre-Atlantique, porte sur le fait que l'Union européenne aurait multiplié les enquêtes sur les entreprises détenues par Elon Musk, même s'il n'y avait « pas de lien » avec X. Un Elon Musk qui est, pour rappel, un des plus grands contributeurs de la campagne 2024 de Donald Trump - à hauteur de près de 300 millions de dollars - et qui, après une brouille avec le locataire de la Maison Blanche, s'est récemment réconcilié avec ce dernier.
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