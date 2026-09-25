Au mois de février dernier, le réseau social X avait fait appel de l'amende de 120 millions d'euros devant le tribunal de l'Union européenne. Bruxelles lui avait imposé cette sanction du fait d'une modification subite des modalités d'obtention de la coche bleue sur la plateforme. Et cet appel va se transformer en affrontement entre les États-Unis et l'Union européen.

Car le gouvernement américain a annoncé jeudi 24 septembre vouloir soutenir X dans son appel. « Nous ne tolérerons pas que la Commission européenne outrepasse ses prérogatives réglementaires pour contrôler les moteurs américains de l'innovation et de la croissance » a ainsi justifié dans un communiqué le ministre de la Justice, Todd Blanche.