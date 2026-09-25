Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un NPU et pourquoi le seuil de 40 TOPS est-il utilisé pour qualifier un PC “IA” ?

Un NPU (Neural Processing Unit) est un bloc de calcul spécialisé, distinct du CPU et du GPU, optimisé pour exécuter des modèles d’IA (surtout l’inférence) avec un bon rendement énergétique. Les TOPS (“trillions of operations per second”) mesurent un débit théorique d’opérations, utilisé comme repère marketing et technique pour comparer des capacités d’accélération IA. Un seuil comme 40 TOPS sert à garantir qu’un ensemble de fonctionnalités d’IA locales puisse tourner de façon fluide, sans trop solliciter le CPU/GPU ni vider la batterie. En pratique, les performances réelles dépendent aussi du modèle utilisé, de la précision de calcul (INT8, FP16…), de la mémoire disponible et des optimisations logicielles.

Pourquoi 16 Go de RAM minimum peuvent devenir un frein pour des fonctions d’IA exécutées en local ?

Les fonctions d’IA locales ont souvent besoin de charger des modèles et des données en mémoire, ce qui augmente rapidement l’empreinte RAM, surtout si plusieurs applications tournent en parallèle. Avec 16 Go, on limite le risque de ralentissements, de swap sur le stockage (beaucoup plus lent) et de dégradation des performances sur des tâches comme la traduction en temps réel ou certains effets vidéo. Le problème, c’est que le prix de la DRAM varie fortement selon l’offre et la demande, et que la demande liée aux serveurs et GPU pour l’IA peut tirer les tarifs vers le haut. Résultat : imposer 16 Go comme plancher complique la conception de PC “abordables” et pousse certains fabricants à proposer des variantes 8 Go incompatibles avec ce type de label.

Quelle différence entre une IA dans le cloud et une IA en local, et quels enjeux cela pose pour la confidentialité ?

Une IA dans le cloud exécute le traitement sur des serveurs distants : le PC envoie des données et récupère une réponse, ce qui dépend de la connexion et implique un transfert d’informations. Une IA “en local” exécute le calcul sur la machine (CPU/GPU/NPU), ce qui réduit la latence, peut fonctionner hors ligne et limite les données transmises à un tiers. En contrepartie, cela exige plus de ressources matérielles (RAM, accélérateurs, stockage) et pose aussi des questions de sécurité sur l’appareil lui-même, car des données sensibles peuvent être stockées localement. Des fonctions de type mémoire d’activité comme Recall cristallisent ce sujet : même sans envoi vers le cloud, le fait de conserver un historique exploitable peut augmenter le risque en cas d’accès non autorisé au PC.