Le fondateur d'ARNtreal, marque française de streetwear, admet que l'application de sa société a été piratée, mais il estime que ce n'est "pas si grave". Son message passe mal auprès de spécialistes de la cybersécurité, alors qu'un pirate revendique les données de plus de 100 000 utilisateurs.
Sur son compte X, le fondateur de la marque Andrea Albrizio a averti les utilisateurs dans un style pour le moins décontracté. Et cela n'a pas manqué de faire grincer quelques dents, notamment chez Fuites Infos et le fondateur de Cyberattaque.org. "C'est trop rien de grave", explique Albrizio, alors "retournez bosser".
Numéro et e-mail : de quoi préparer des arnaques
Selon le fondateur, seule la version de l'application a été piratée. Il assure que cela n'a rien à voir avec les clients de la boutique ni avec la plateforme de e-commerce Shopify, que 99% des utilisateurs viennent pour les jeux concours et que le problème est "réglé en interne". Il assure que les personnes concernées seront prévenues et une déclaration sera faite à la CNIL, l'autorité qui veille sur les données personnelles en France. À ses yeux, il n'y a "rien de sensible à part (numéro et mail)".
Mais, on le sait, avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail, il devient assez facile pour un escroc d'orchestrer des campagnes de phishing avec de faux messages au nom de la marque, pour voler des identifiants ou pointer les victimes vers un site frauduleux. Et c'est d'autant plus vrai si les utilisateurs viennent justement pour participer à des jeux-concours. D'après cyberattaque.org, le pirate revendique une base de 3,5 Go qui compterait notamment 101 015 utilisateurs, 81 006 adresses e-mail et 39 327 numéros de téléphone. Le fondateur, lui, n'avance aucun chiffre.
L'attitude et le ton ont été plutôt mal perçus par les spécialistes du secteur et certains estiment qu'il faudrait peut-être rappeler au fondateur que sa responsabilité est engagée.
Comme pour minimiser l'incident, Andrea Albrizio classe presque aussitôt l'affaire dans une série "après le fisc, les impôts, SFR, la Poste". Mais ces cas ne se ressemblent pas tous. Mi-août, nous rapportions que la DGFiP avait subi un vol de données touchant 678 000 particuliers et professionnels, après l'usurpation des identifiants d'un agent et d'un tiers habilité. Début janvier, La Poste, visée par une attaque par déni de service (des serveurs saturés de requêtes), assurait qu'aucune donnée n'avait fuité. Reste à savoir comment l'application d'ARNtreal a été compromise, ce que le message ne précise pas.