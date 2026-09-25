Selon le fondateur, seule la version de l'application a été piratée. Il assure que cela n'a rien à voir avec les clients de la boutique ni avec la plateforme de e-commerce Shopify, que 99% des utilisateurs viennent pour les jeux concours et que le problème est "réglé en interne". Il assure que les personnes concernées seront prévenues et une déclaration sera faite à la CNIL, l'autorité qui veille sur les données personnelles en France. À ses yeux, il n'y a "rien de sensible à part (numéro et mail)".