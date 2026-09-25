Hisense commence surtout à segmenter son offre autour de cette technologie. En Chine, le E7S Pro+ 75 pouces est annoncé à 11 499 yuans, soit environ 1 500 euros, contre 15 499 yuans, environ 2 000 euros, pour le U7T Pro de même diagonale.



La conférence a également permis à Hisense de présenter de nouveaux profils d’image conçus pour certains contenus précis, avec notamment un mode développé pour Phantom Blade Zero. Un petit détail à côté des 7 560 zones et des 6 000 cd/m² annoncés, mais qui illustre une même tendance : le constructeur ne traite plus le RGB MiniLED comme une simple vitrine technologique. Il commence à en faire une véritable gamme.