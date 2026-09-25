Hisense poursuit son offensive sur le RGB MiniLED avec deux nouvelles gammes destinées au marché chinois. Les U7T Pro et E7S Pro+ misent tous deux sur cette nouvelle génération de rétroéclairage, mais avec des positionnements assez différents : qualité d’image et audio d’un côté, démonstration de force technique de l’autre.
Le RGB MiniLED commence à prendre sérieusement ses quartiers dans le catalogue de Hisense. Après les premiers modèles lancés ces derniers mois, le constructeur chinois renouvelle déjà son offre avec les U7T Pro et E7S Pro+. Attention toutefois aux appellations : il s’agit ici de références chinoises, qui ne correspondent pas directement aux séries commercialisées en France.
U7T Pro pour l’image, E7S Pro+ pour les gros chiffres
Hisense présente le U7T Pro comme son modèle davantage orienté vers la qualité d’image. Hisense associe le U7T Pro à une nouvelle génération de rétroéclairage RGB MiniLED, accompagnée d’une dalle antireflet spécifique et de sa puce de traitement H7. La marque revendique notamment une couverture atteignant 103 % du BT.2020, ainsi qu’une dalle 4K capable de fonctionner nativement à 180 Hz.
L’audio est aussi particulièrement soigné, avec un système 4.2.2 signé Devialet pouvant atteindre 330 W sur certaines diagonales. Le E7S Pro+ joue davantage la carte de la fiche technique spectaculaire. Décliné en 75, 85 et 100 pouces, il revendique respectivement 3 888, 5 184 et 7 560 zones de contrôle des couleurs. Attention toutefois : Hisense utilise ici un comptage spécifique au RGB MiniLED, qui ne correspond pas directement au nombre de zones physiques de local dimming traditionnel. Enfin, la luminosité culmine à 6 000 cd/m² sur les deux plus grandes diagonales. Il profite lui aussi d’une dalle 4K 180 Hz et de quatre HDMI 2.1. Hisense évoque également un mode à 360 Hz, sans préciser toutefois à quelle définition il fonctionne. Mieux vaut donc éviter d’y voir trop vite un téléviseur 4K 360 Hz.
Le E7S Pro+ prend par ailleurs en charge Dolby Vision 2 Max, la déclinaison la plus complète de la nouvelle génération du format HDR de Dolby.
Le RGB MiniLED devient une vraie famille de produits
Contrairement au MiniLED traditionnel, le RGB MiniLED utilise directement des diodes rouges, vertes et bleues dans le rétroéclairage. Piqure de rappel : on reste donc bien face à un téléviseur LCD rétroéclairé, et non à une technologie autoémissive comme le MicroLED. L’intérêt est notamment d’améliorer l’efficacité lumineuse et de conserver des couleurs plus saturées lorsque la luminance augmente, un point que nous avions déjà pu observer lors de nos mesures du Hisense UR9S.
Hisense commence surtout à segmenter son offre autour de cette technologie. En Chine, le E7S Pro+ 75 pouces est annoncé à 11 499 yuans, soit environ 1 500 euros, contre 15 499 yuans, environ 2 000 euros, pour le U7T Pro de même diagonale.
La conférence a également permis à Hisense de présenter de nouveaux profils d’image conçus pour certains contenus précis, avec notamment un mode développé pour Phantom Blade Zero. Un petit détail à côté des 7 560 zones et des 6 000 cd/m² annoncés, mais qui illustre une même tendance : le constructeur ne traite plus le RGB MiniLED comme une simple vitrine technologique. Il commence à en faire une véritable gamme.