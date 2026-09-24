Mistral a annoncé le rachat de Pimento, une start-up parisienne qui génère des publicités par intelligence artificielle. Il s'agit de la troisième acquisition de l'entreprise française cette année, quelques semaines après une levée de fonds de 3 milliards d'euros.
L'opération a d'abord été révélée par le média L'Informé, avant que Mistral ne la confirme à l'AFP pour un montant de "plusieurs millions d'euros". Les deux entreprises n'en ont pas dit plus sur le prix exact de la transaction.
Des développeurs recherchés plus qu'un portefeuille de marques
Les salariés de Pimento rejoignent les équipes produit et ingénierie de Mistral, où ils travailleront sur Vibe, l'assistant conversationnel de l'entreprise, anciennement appelé Le Chat. Le cofondateur de Pimento, Florent Facq, a précisé sur LinkedIn que son équipe se concentrerait sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de cet outil. Une source proche du dossier a indiqué à L'Informé que Mistral s'intéressait davantage aux compétences techniques de ces développeurs qu'à l'activité commerciale de Pimento. Bon, a priori donc, pas de pub à venir dans vos conversations…
Pimento propose un logiciel qui transforme un brief marketing, une charte graphique et des données de campagne en visuels publicitaires et en courtes animations destinées aux réseaux sociaux. Plus de 180 marques utilisent actuellement cet outil. La start-up a été fondée en octobre 2022 par Florent Facq (ancien directeur produit du Pass Culture) et Tomás Yany (passé par Apple puis Nabla). Initialement, elle proposait un outil de moodboarding pour aider les équipes créatives à cadrer leurs idées avant de les transformer en publicités.
Le montant du rachat reste flou. L'Informé évoque environ 3,8 millions d'euros. Sifted, qui a consulté des documents liés à l'opération, avance de son côté 12,7 millions d'euros, en cash et en actions Mistral. On imagine que cette énorme différence s'explique par la prise en compte, ou non, d'actions comptabilisées dans le calcul. La start-up avait pour sa part levé 3 millions d'euros en 2023 auprès de Partech et Cygni Capital, avec Julien Chaumond (cofondateur de Hugging Face) et Stanislas Polu (cofondateur de Dust) parmi les investisseurs individuels.
Rappelons qu'en février dernier, Mistral a effectué le rachat de Koyeb, une plateforme cloud utilisée pour son infrastructure de calcul, puis celui d'Emmi AI en mai, une entreprise autrichienne spécialisée dans la simulation physique pour l'industrie. Elle intervient aussi après une levée de fonds de 3 milliards d'euros début septembre, menée par Samsung Electronics, qui porte la valorisation de Mistral au-dessus de 21 milliards d'euros. Ni Mistral ni Pimento n'ont précisé ce que deviendra l'outil publicitaire existant, ni les données des marques qui continuent de l'utiliser.
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