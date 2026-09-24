Les salariés de Pimento rejoignent les équipes produit et ingénierie de Mistral, où ils travailleront sur Vibe, l'assistant conversationnel de l'entreprise, anciennement appelé Le Chat. Le cofondateur de Pimento, Florent Facq, a précisé sur LinkedIn que son équipe se concentrerait sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de cet outil. Une source proche du dossier a indiqué à L'Informé que Mistral s'intéressait davantage aux compétences techniques de ces développeurs qu'à l'activité commerciale de Pimento. Bon, a priori donc, pas de pub à venir dans vos conversations…