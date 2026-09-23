Les studios et diffuseurs pourraient aussi en profiter pour remettre leurs archives au goût du jour, notamment sur les écrans haute définition. Signalons toutefois que les traitements proposés ne récupèrent pas magiquement les informations absentes. Selon le modèle employé, ces traitements peuvent reconstruire, voire inventer, certains détails.

Topaz apporte également Neurostream, une infrastructure conçue pour déployer et exécuter ses modèles aussi bien localement que dans le cloud. Adobe assure que les applications et modèles Topaz continueront d’être commercialisés séparément, sous leur marque actuelle et avec le même niveau d’assistance. En revanche, Adobe ne précise pas le calendrier de leur intégration dans ses propres logiciels ni son éventuel impact sur les tarifs.