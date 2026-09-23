Avec l’acquisition du spécialiste de l’amélioration photo et vidéo par IA, Adobe renforce son arsenal créatif. Les technologies de Topaz Labs vont progressivement enrichir Creative Cloud tandis que ses applications autonomes continueront d’être proposées séparément.
Photos floues, vidéos tournées en basse lumière, archives à restaurer, images générées par IA à agrandir… Topaz Labs s’est spécialisé dans l’amélioration des contenus visuels. Et Adobe entend désormais intégrer plus étroitement ce savoir-faire IA à ses logiciels. L’éditeur annonce ce mercredi 23 septembre avoir finalisé le rachat du spécialiste de l’amélioration photo et vidéo par intelligence artificielle, dont certains modèles comme Bloom ou Gigapixel sont déjà présents dans Firefly et Photoshop. Le montant de l’acquisition n’a toutefois pas été communiqué.
Moins de logiciels à ouvrir pour améliorer ses images ?
Pour les photographes et vidéastes, l’intérêt est concret. Les outils de Topaz permettent notamment de restaurer des images anciennes, d'améliorer la netteté de prises de vue difficiles ou d’augmenter la définition d’une vidéo. Adobe pourra progressivement intégrer davantage de ces fonctions à ses logiciels afin d’éviter aux créateurs de multiplier les allers-retours entre leurs applications préférées.
Les studios et diffuseurs pourraient aussi en profiter pour remettre leurs archives au goût du jour, notamment sur les écrans haute définition. Signalons toutefois que les traitements proposés ne récupèrent pas magiquement les informations absentes. Selon le modèle employé, ces traitements peuvent reconstruire, voire inventer, certains détails.
Topaz apporte également Neurostream, une infrastructure conçue pour déployer et exécuter ses modèles aussi bien localement que dans le cloud. Adobe assure que les applications et modèles Topaz continueront d’être commercialisés séparément, sous leur marque actuelle et avec le même niveau d’assistance. En revanche, Adobe ne précise pas le calendrier de leur intégration dans ses propres logiciels ni son éventuel impact sur les tarifs.
Face aux géants de l’IA, Adobe joue l'ouverture tout en gardant la main
Cette acquisition éclaire un peu plus la stratégie du groupe. Plutôt que de s’enfermer dans ses propres modèles, Adobe ouvre déjà Firefly à de nombreux modèles d’IA tiers, dont ceux de Google (notamment Nano Banana) et d’OpenAI. L'éditeur de Photoshop, Illustrator et Premiere propose aussi un connecteur permettant d’utiliser plus de 50 actions créatives depuis Claude, l’assistant d’Anthropic.
Avec Topaz Labs, Adobe renforce donc ses propres capacités d’amélioration photo et vidéo, en complément des modèles partenaires. Qu’il s’agisse d’une photo prise il y a cinquante ans, d’une vidéo tournée hier ou d’une image générée par IA, Adobe veut rester le passage obligé pour en tirer le meilleur.
Source : Adobe
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