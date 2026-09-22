Apertus est un modèle entièrement ouvert. Ses poids sont publics. Il s'agit des valeurs numériques obtenues après l'entraînement, celles qui permettent de transformer une question en réponse. Ses données d'entraînement et ses méthodes le sont tout autant. Ses concepteurs affirment l'avoir entraîné uniquement sur des contenus accessibles publiquement. Ils disent aussi avoir respecté les demandes de retrait des ayants droit et filtré les informations personnelles. À son lancement en septembre 2025, nous présentions un modèle de 70 milliards de paramètres. Il était déjà entraîné sur plus de 1 000 langues et diffusé sous licence Apache 2.0.