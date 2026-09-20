Les auteurs de l'étude restent prudents. Selon eux, leurs expériences fournissent « un cadre de physique minérale plausible » à cette couche (c'est en tout cas notre traduction), c'est-à-dire une explication cohérente avec le comportement des minéraux sous très forte pression, mais pas une preuve. Les données d'InSight, elles, se prêtent à d'autres lectures. Le ralentissement des ondes pourrait aussi venir d'irrégularités du manteau qui les dispersent. Autre limite : les ralentissements mesurés en laboratoire, avec des ultrasons qui ne se comparent pas directement aux ondes sismiques, sont trop faibles pour expliquer l'anomalie, ce qui évoque plutôt de vastes zones riches en liquide. Pour le CNRS, c'est pourtant la première fois depuis la fin d'InSight qu'on parvient à « lever une partie du mystère ». Selon l'étude, de telles couches de magma riches en fer pourraient être courantes et durables sur les corps rocheux dits « différenciés », dont la matière s'est séparée en un noyau, un manteau et une croûte, avec des conséquences de premier ordre sur leur évolution thermique, chimique et sur les mouvements de leur intérieur.