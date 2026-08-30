Les scientifiques auscultent habituellement l’intérieur de Mars avec des sismomètres, comme celui posé au sol par la sonde InSight entre 2018 et 2022, à un seul endroit de la planète. Une autre équipe, dirigée par Mingwei Dai, a détecté par ailleurs de la roche partiellement fondue entre 70 et 100 kilomètres de profondeur sous Elysium Planitia, une région volcanique proche de l’équateur, à partir des données sismiques d'’InSight.

Cette étude a été publiée en avril dans Nature Communications. Pour sonder cette fois l’ensemble de la planète, les chercheurs ont choisi la tomographie des marées, jamais appliquée à Mars auparavant. Le Soleil déforme légèrement la planète à chaque orbite, un peu plus fortement là où les roches profondes sont chaudes et molles. En suivant, par radio, la position exacte des sondes pendant seize ans, les chercheurs ont capté cette déformation avec une précision suffisante pour cartographier le manteau entier.

Les écarts mesurés atteignent, par endroits, trois fois les prévisions calculées pour une planète uniforme. « Les scientifiques supposent généralement que l'intérieur des corps planétaires est globalement à symétrie sphérique, mais ce n'est pas nécessairement vrai », selon Alexander Berne.

Par ailleurs, la dichotomie entre les deux hémisphères de Mars est connue depuis les années 1970, dès les premières images orbitales de la planète. Les hautes terres méridionales culminent à près de six kilomètres au-dessus des plaines du nord. L’anomalie est particulièrement marquée sous le bassin d’Hellas, l’un des plus grands cratères d’impact connus du Système solaire.

