Avant de parler en vidéo avec l’actrice IA Tilly Norwood, chaque appelant doit passer un scan de son visage pour vérifier son âge. La société britannique Xicoia impose ce contrôle dans le monde entier, puis analyse les émotions de l’interlocuteur tout au long de l’appel. Le service sera fermé définitivement le 27 septembre.
Xicoia est la branche IA de la société de production Particle6, fondée en 2015. Elle a présenté Tilly Norwood au Zurich Summit le 27 septembre 2025. L’actrice IA doit jouer dans le film Misaligned, annoncé en juillet 2026 et dont on ignore encore la date de sortie en salles.
Vous pouvez en attendant l’appeler en vidéo sur Talking Tilly, avec cinq minutes gratuites. De nombreux journalistes l’ont fait pour l’interviewer au sujet du film, et j’ai dû montrer patte blanche, ne serait-ce que pour échanger quelques politesses avec elle.
Le scan du visage imposé par Xicoia
Car avant de pouvoir lui dire bonjour et papoter avec l’actrice virtuelle, il m'a fallu accepter non seulement les CGU du site, mais en plus, scanner un QR code pour vérifier mon identité… En capturant mon visage.
Xicoia confie l’estimation de l’âge à Didit. Cette entreprise espagnole de vérification d’identité analyse un selfie vidéo de l’appelant, et une pièce d'identité officielle est demandée en secours si l'estimation échoue. Xicoia indique que Didit reçoit le selfie directement depuis l’appareil, sans conserver de gabarit biométrique, et que seule une tranche d’âge approximative, avec un numéro de référence, est conservée. Aucun appelant ne peut contourner ce contrôle. Dans mon cas, je n’ai pas eu besoin d’avoir recours à la vérification de ma carte d’identité, je ne vais pas dire que je suis un peu vexée, tout au plus soulagée de n’avoir eu « qu'à » donner mon consentement et ma tête en gage.
Depuis juillet 2025, les sites pour adultes accessibles au Royaume-Uni doivent vérifier l’identité de leurs visiteurs, en vertu de l’Online Safety Act. Le Premier ministre Keir Starmer a par ailleurs annoncé en juin l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans pour le printemps 2027, avec des chatbots romantiques ou sexuels réservés aux adultes. Le projet de loi doit être présenté au Parlement avant Noël, et le gouvernement a chargé l’Ofcom d’étudier les méthodes de vérification, dont la reconnaissance faciale.
En Australie, six mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction australienne, 70 % des parents interrogés disaient que leurs enfants utilisaient toujours ces plateformes. Pour BleepingComputer, ce contexte est l’explication la plus probable du contrôle biométrique ajouté en cours de route.
Des appels enregistrés et analysés
D’après sa documentation sur la vie privée, Xicoia analyse le flux de la caméra et le ton de la voix de l’interlocuteur pour en déduire son état émotionnel. Cette analyse « ne peut pas être désactivée pour un appel individuel ». Des prestataires américains enregistrent et transcrivent par ailleurs les appels en direct, et les réponses de Tilly sont générées par le modèle Gemini de Google, via la plateforme Tavus.
Xicoia soumet ensuite les transcriptions à un contrôle automatique du langage abusif et bloque les enregistrements signalés. Un appel test consacré à la météo et à l’actualité a été signalé à tort pour « langage haineux ou abusif », alors que rien de tel n’avait été prononcé. Des relecteurs humains peuvent libérer un enregistrement retenu à tort, mais Xicoia le supprime définitivement au bout de vingt-quatre heures dans tous les cas.
Les transcriptions sont conservées jusqu’à huit semaines, et le personnel de Xicoia ainsi que des partenaires tiers peuvent les examiner. Une mémoire des conversations est aussi gardée pour personnaliser les suivantes, mais l’appelant peut en demander la suppression. Après les cinq minutes gratuites, le tarif est fixé à 0,99 livre sterling pour cinq minutes, ou à 22 livres pour trente minutes, dans la limite de trente-cinq minutes achetées par personne. Les minutes inutilisées seront perdues à la fermeture du service, prévue le 27 septembre.
Je n’ai pour ma part pas osé parler avec Tilly. J’ai préféré raccrocher après son « Hi » très poli et ses quelques battements de cil et hochements de tête d'’approbation.
Dommage, peut-être aurais-je eu droit à un petit bogue de sa part, comme lors d’un entretien avec Piers Morgan sur la distribution de Misaligned, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus. Tilly Norwood a soudain parlé chinois en direct, et l’extrait a été vu plus de huit millions de fois, selon BleepingComputer. Elle a évoqué un « petit hoquet » et précisé qu’elle n'avait « certainement pas voulu » parler chinois, d’après TechCrunch.