D’après sa documentation sur la vie privée, Xicoia analyse le flux de la caméra et le ton de la voix de l’interlocuteur pour en déduire son état émotionnel. Cette analyse « ne peut pas être désactivée pour un appel individuel ». Des prestataires américains enregistrent et transcrivent par ailleurs les appels en direct, et les réponses de Tilly sont générées par le modèle Gemini de Google, via la plateforme Tavus.

Xicoia soumet ensuite les transcriptions à un contrôle automatique du langage abusif et bloque les enregistrements signalés. Un appel test consacré à la météo et à l’actualité a été signalé à tort pour « langage haineux ou abusif », alors que rien de tel n’avait été prononcé. Des relecteurs humains peuvent libérer un enregistrement retenu à tort, mais Xicoia le supprime définitivement au bout de vingt-quatre heures dans tous les cas.

Les transcriptions sont conservées jusqu’à huit semaines, et le personnel de Xicoia ainsi que des partenaires tiers peuvent les examiner. Une mémoire des conversations est aussi gardée pour personnaliser les suivantes, mais l’appelant peut en demander la suppression. Après les cinq minutes gratuites, le tarif est fixé à 0,99 livre sterling pour cinq minutes, ou à 22 livres pour trente minutes, dans la limite de trente-cinq minutes achetées par personne. Les minutes inutilisées seront perdues à la fermeture du service, prévue le 27 septembre.

Je n’ai pour ma part pas osé parler avec Tilly. J’ai préféré raccrocher après son « Hi » très poli et ses quelques battements de cil et hochements de tête d'’approbation.

Dommage, peut-être aurais-je eu droit à un petit bogue de sa part, comme lors d’un entretien avec Piers Morgan sur la distribution de Misaligned, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus. Tilly Norwood a soudain parlé chinois en direct, et l’extrait a été vu plus de huit millions de fois, selon BleepingComputer. Elle a évoqué un « petit hoquet » et précisé qu’elle n'avait « certainement pas voulu » parler chinois, d’après TechCrunch.