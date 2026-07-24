La configuration se fait en deux temps. L'utilisateur enregistre d'abord une vidéo de référence en effectuant plusieurs mouvements de tête guidés devant la caméra de son appareil, ce qui permet de capturer son visage sous différents angles. Cette vidéo initiale sert ensuite de point de comparaison : si l'accès au compte devient impossible par les moyens habituels, Google demande une nouvelle vidéo et compare les deux enregistrements pour confirmer l'identité de la personne. Le support technique précise que les yeux, le nez et la bouche doivent rester visibles pendant l'enregistrement, sans lunettes de soleil, masque ni casquette, et qu'aucun autre visage ne doit apparaître à l'arrière-plan.

Pour empêcher qu'une photo ou une vidéo truquée (deepfake) ne suffise à tromper le système, Google demande à l'utilisateur d'exécuter des mouvements précis pendant la prise de vue, une manière de prouver qu'il s'agit d'un flux en direct et non d'un contenu préenregistré.

Précisons que la vidéo est chiffrée au repos, ce qui veut dire qu'elle reste protégée même lorsqu'elle n'est pas utilisée, et l'utilisateur peut la supprimer à tout moment depuis les paramètres de son compte. Une fois supprimée, elle est effacée après un délai de sécurité, sauf en cas de non-respect des règles de Google, où elle peut être conservée plus longtemps pour appliquer ces règles.