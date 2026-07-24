Google ajoute une nouvelle façon de retrouver l'accès à son compte en cas de blocage : une vidéo du visage.
Google vient d'annoncer le déploiement d'une méthode de connexion basée sur une vidéo selfie. Cette option cible spécifiquement les situations où l'utilisateur n'a plus accès à son mot de passe, à sa clé d'accès ou à son appareil habituel.
Une vérification faciale pensée pour les blocages d'accès
La configuration se fait en deux temps. L'utilisateur enregistre d'abord une vidéo de référence en effectuant plusieurs mouvements de tête guidés devant la caméra de son appareil, ce qui permet de capturer son visage sous différents angles. Cette vidéo initiale sert ensuite de point de comparaison : si l'accès au compte devient impossible par les moyens habituels, Google demande une nouvelle vidéo et compare les deux enregistrements pour confirmer l'identité de la personne. Le support technique précise que les yeux, le nez et la bouche doivent rester visibles pendant l'enregistrement, sans lunettes de soleil, masque ni casquette, et qu'aucun autre visage ne doit apparaître à l'arrière-plan.
Pour empêcher qu'une photo ou une vidéo truquée (deepfake) ne suffise à tromper le système, Google demande à l'utilisateur d'exécuter des mouvements précis pendant la prise de vue, une manière de prouver qu'il s'agit d'un flux en direct et non d'un contenu préenregistré.
Précisons que la vidéo est chiffrée au repos, ce qui veut dire qu'elle reste protégée même lorsqu'elle n'est pas utilisée, et l'utilisateur peut la supprimer à tout moment depuis les paramètres de son compte. Une fois supprimée, elle est effacée après un délai de sécurité, sauf en cas de non-respect des règles de Google, où elle peut être conservée plus longtemps pour appliquer ces règles.
Cette fonctionnalité n'est pas accessible à tous les comptes. Les comptes Google Workspace, les comptes enfants et ceux inscrits au programme Advanced Protection ne peuvent pas l'activer pour l'instant, et sa disponibilité dépend du pays et de l'appareil utilisé. Un réglage distinct permet aussi à l'utilisateur d'autoriser Google à réutiliser sa vidéo pour améliorer ses systèmes de reconnaissance faciale ou d'estimation d'âge, une option qui peut être activée ou retirée à tout moment.
Cette annonce fait suite au lancement en octobre 2025 des contacts de récupération, une fonction permettant de désigner jusqu'à dix personnes de confiance capables d'aider à débloquer un compte lorsque les méthodes classiques échouent, chaque contact devant valider l'invitation dans un délai de sept jours.