Remplacer un avocat par une IA, est-ce vraiment une bonne idée ? C'est la volonté d'OpenAI avec un nouveau modèle de ChatGPT, spécifiquement conçu pour le droit.
OpenAI a annoncé le lancement d'Astra for Law, une déclinaison de son modèle GPT-6 Astra spécialement configurée pour le travail juridique. Cette solution intègre des fonctionnalités de recherche spécialisées, des instructions pour l'analyse et la rédaction, ainsi que des outils de contrôle destinés aux cabinets d'avocats.
Elle est d'abord déployée auprès de cabinets sélectionnés via un programme "Trusted Access" dans ChatGPT et Codex, avant une ouverture ultérieure de son API sous le nom gpt-6-astra-law.
Plus de 230 millions d'URL analysées
L'offre s'appuie sur un index de recherche dédié au droit des États-Unis couvrant plus de 230 millions d'URL (jurisprudence, lois, règlements et décisions administratives), mis à jour quotidiennement. Une grande partie de la jurisprudence est issue du Free Law Project. Selon OpenAI, cette base rassemble plus de 99,9 % de la jurisprudence publiée faisant autorité aux États-Unis, en complément des bases de données sous licence comme celles de Thomson Reuters.
Sur un jeu de test de 200 questions de recherche juridique (issue de la base privée du Legal Research Bench de Vals AI), Astra for Law a obtenu un taux d'exactitude globale de 54 %, contre 38,7 % pour le modèle GPT-6 Astra utilisant la recherche web standard. Si l'entreprise met en avant une progression relative de 40 %, le système échoue néanmoins sur près de la moitié des questions. Ces évaluations internes n'ont pas été révisées par un tiers indépendant.
Quelle confidentialité pour des questions juridiques ?
Sur le plan de la confidentialité, OpenAI propose une option de non-conservation des données "Zero Data Retention" sur l'API pour les cabinets éligibles du programme Trusted Access, et exclut par défaut l'utilisation de ChatGPT Enterprise de toute révision humaine.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
L'entreprise travaille avec le cabinet Latham & Watkins sur les règles d'accès et la supervision. Des ingénieurs d'OpenAI ont également été intégrés au sein de cabinets comme Sullivan & Cromwell, Ropes & Gray, Cooley ou Wachtell Lipton pour concevoir des outils d'analyse de contrats ou d'audit.
Ce lancement suit le même schéma que celui de ChatGPT for Financial Services, annoncé une semaine plus tôt, alors que Google a lancé de son côté Gemini Enterprise for Legal en août.
OpenAI n'a pas communiqué le prix de cette solution, la liste complète des cabinets participants au programme initial. Quid de la disponibilité en Europe ? L'index de recherche est pour l'instant encore limité au droit américain, qui n'a pas les mêmes lois. En définitive, ChatGPT remplacera peut-être votre avocat, mais pas tout de suite.