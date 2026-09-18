Sur un jeu de test de 200 questions de recherche juridique (issue de la base privée du Legal Research Bench de Vals AI), Astra for Law a obtenu un taux d'exactitude globale de 54 %, contre 38,7 % pour le modèle GPT-6 Astra utilisant la recherche web standard. Si l'entreprise met en avant une progression relative de 40 %, le système échoue néanmoins sur près de la moitié des questions. Ces évaluations internes n'ont pas été révisées par un tiers indépendant.