Aucune des sources consultées ne confirme que NLCabs a été créée par IA. L’essor du vibe coding pourrait néanmoins faciliter ce type de riposte. Le principe consiste à décrire l’application souhaitée à une IA qui en génère une partie du code comme le permettent des outils tels que Replit. En rendant le prototypage plus accessible, ces solutions pourraient aider davantage de collectifs à lancer leurs propres services. Il faudra toujours financer leur maintenance, sécuriser les paiements et assurer l’assistance aux clients.

Le mouvement dépasse déjà les Pays-Bas. À Bruxelles, URide s’appuie sur la coopérative de chauffeurs UNIT. En France, la coopérative de VTC Maze propose elle aussi une application, notamment pour les déplacements professionnels. Le modèle d’une plateforme détenue ou gouvernée par ses chauffeurs existe donc déjà chez nous.

Mais dans l'Hexagone, l’exploitant d’une application mettant en relation des passagers et des chauffeurs professionnels est considéré comme une centrale de réservation : il doit déclarer son activité, justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et renouveler cette déclaration chaque année.

S’il devient de plus en plus simple de créer une application, concurrencer Uber ou Bolt reste une autre paire de manches. Pour assurer suffisamment de courses à des milliers de chauffeurs, le bouche-à-oreille risque de ne pas suffire.