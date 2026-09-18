Foire aux questions

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À quoi servent les caméras LROC (Wide Angle Camera et Narrow Angle Camera) de Lunar Reconnaissance Orbiter pour repérer des impacts récents sur la Lune ?

LROC est un ensemble d’instruments d’imagerie embarqués sur Lunar Reconnaissance Orbiter pour cartographier la surface lunaire avec différentes échelles. La Wide Angle Camera (WAC) couvre de grandes zones, utile pour repérer rapidement un changement visible entre deux dates (nouveau cratère, halo d’éjectas). La Narrow Angle Camera (NAC) produit des images bien plus détaillées, utilisées ensuite pour confirmer la morphologie, mesurer précisément le cratère et analyser la texture des dépôts. Le repérage s’appuie souvent sur du “change detection” : comparer des prises de vue avant/après, idéalement avec des éclairages variés pour faire ressortir reliefs et micro-contrastes.

Pourquoi une couverture d’éjecta paraît-elle très brillante juste après un impact, et que signifient “albédo” et “régolithe” dans ce contexte ?

L’albédo correspond à la fraction de lumière renvoyée par une surface : plus il est élevé, plus la zone paraît claire sur les images. Après un impact, les éjectas exposent du matériau “frais” moins altéré, souvent plus clair que le sol environnant. Le régolithe désigne la couche de poussières et de débris rocheux qui recouvre la Lune, formée et remaniée par des impacts répétés. Avec le temps, le “space weathering” (micrométéorites et particules énergétiques) assombrit et modifie optiquement cette couche, ce qui fait baisser l’albédo des terrains anciens par rapport aux dépôts récents.

Comment une anomalie thermique autour d’un cratère est-elle détectée, et quel rôle joue l’instrument Diviner ?

Une anomalie thermique se mesure en comparant la température de surface d’une zone à celle de terrains voisins dans des conditions similaires, souvent la nuit pour mieux voir les différences d’inertie thermique. Diviner est un radiomètre infrarouge qui observe l’émission thermique de la surface lunaire pour en déduire des températures et des propriétés thermophysiques. Un régolithe “ameubli” ou plus poreux après un impact conduit moins bien la chaleur et la stocke différemment, ce qui peut le rendre plus froid la nuit que des roches plus compactes. Ces signatures thermiques aident à cartographier l’étendue des matériaux remaniés et à estimer la granulométrie ou le degré de compaction des dépôts autour du cratère.