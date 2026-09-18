Le client Euro-Office sera proposé en version Windows (x64 et ARM), Linux (x64 et ARM) et macOS, cette dernière limitée aux puces Apple Silicon. Concrètement, plutôt que d'ouvrir une application bureautique dans un onglet du navigateur, l'utilisateur pourra lancer un programme installé sur son ordinateur, comme il le ferait avec Microsoft Word ou LibreOffice Writer. Une fois lancé, il sera en mesure d'ouvrir un document hébergé sur un serveur Nextcloud, de le modifier directement sur l'ordinateur, puis d'enregistrer les changements sur ce serveur ou en local.

La synchronisation avec le navigateur restera active et une personne pourra travailler depuis le client de bureau pendant qu'une autre modifiera le même fichier en ligne. L'application reprendra aussi les polices et réglages déjà présents sur la machine, ce qui devrait limiter les décalages de mise en forme lors d'un import. Comme la version navigateur, le client conservera la compatibilité avec les formats .docx, .xlsx et .pptx de Microsoft ainsi qu'avec l'ODF.