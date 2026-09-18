Nextcloud vient d'annoncer que sa suite bureautique, jusque-là cantonnée au navigateur, sera bientôt déclinée sous la forme d'un client de bureau pour Windows, Linux et macOS grâce à Euro-Office. Cette suite native est attendue dans les prochaines semaines.
Nous rapportions en juin le lancement de la version 1.0 d'Euro-Office, portée par un consortium réunissant Nextcloud, IONOS, Proton et Tuta, mais limitée au navigateur. Avec Euro-Office, NextCloud va bientôt se rapprocher de LibreOffice et OnlyOffice avec des applications de bureau.
Un client de bureau qui édite en local, puis se synchronise avec Nextcloud
Le client Euro-Office sera proposé en version Windows (x64 et ARM), Linux (x64 et ARM) et macOS, cette dernière limitée aux puces Apple Silicon. Concrètement, plutôt que d'ouvrir une application bureautique dans un onglet du navigateur, l'utilisateur pourra lancer un programme installé sur son ordinateur, comme il le ferait avec Microsoft Word ou LibreOffice Writer. Une fois lancé, il sera en mesure d'ouvrir un document hébergé sur un serveur Nextcloud, de le modifier directement sur l'ordinateur, puis d'enregistrer les changements sur ce serveur ou en local.
La synchronisation avec le navigateur restera active et une personne pourra travailler depuis le client de bureau pendant qu'une autre modifiera le même fichier en ligne. L'application reprendra aussi les polices et réglages déjà présents sur la machine, ce qui devrait limiter les décalages de mise en forme lors d'un import. Comme la version navigateur, le client conservera la compatibilité avec les formats .docx, .xlsx et .pptx de Microsoft ainsi qu'avec l'ODF.
Les alternatives à Microsoft Office n'ont pas dit leur dernier mot. LibreOffice propose une version de bureau depuis sa création, tout comme OnlyOffice, dont Euro-Office reprend une partie du code. Si n'importe qui peut déjà télécharger LibreOffice et disposer d'une suite bureautique très riche, la brique Euro-Office a été spécifiquement conçue pour offrir une meilleure intégration aux produits tiers avec des options de synchronisation et de collaboration. Et c'est précisément la raison pour laquelle NextCloud peut désormais étendre ses fonctionnalités en local au-delà de son interface Web.
Nextcloud présente ce futur client comme une option pour les organisations qui préfèrent l'usage d'un logiciel installé à celui d'un outil tout en ligne, sans pour autant renoncer au contrôle de leurs données ni les confier à un fournisseur non européen. L'argument de départ d'Euro-Office, la souveraineté de l'hébergement, reste donc inchangé.
Patrick Schaudel, responsable des solutions SMB chez l'hébergeur IONOS affirme dans un communiqué :
L'Europe a besoin d'une solution bureautique fiable et indépendante, capable de rivaliser avec les acteurs établis sur un pied d'égalité. C'est notre objectif depuis que nous avons lancé conjointement Euro-Office. Pour qu'une solution bureautique alternative rencontre le succès, elle doit répondre aux besoins du quotidien professionnel tout en étant aussi simple à utiliser que les solutions existantes. Le nouveau client de bureau pour Euro-Office constitue la prochaine étape logique de ce processus.
Le client devrait être disponible au téléchargement dans les prochaines semaines, sans date précise communiquée par Nextcloud.