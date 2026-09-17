Les contraintes ne seraient pas les mêmes pour les puces mémoires que pour les processeurs les plus avancés. Les puces DRAM et NAND flash utilisées par Apple correspondent en effet à des versions standardisées du marché, ce qui ne pose pas le même problème d'accès aux procédés de fabrication de pointe. Certains processeurs destinés aux appareils Apple sont déjà fabriqués aux États-Unis par TSMC, mais ils sont réservés à des appareils plus anciens en raison des restrictions qui encadrent l'accès des entreprises étrangères aux technologies les plus récentes du fondeur taïwanais.

Pour SK Hynix, dont les stocks de mémoire ont récemment atteint un niveau particulièrement bas, une production aux États-Unis serait une première. Du côté d'Intel, l'un des scénarios envisagés permettrait au fabricant sud-coréen de louer une partie du site que le groupe développe dans l'Ohio.