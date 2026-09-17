SK Hynix serait actuellement en discussions avec Intel pour produire des composants sur le sol américain. Si les négociations aboutissent, ce serait une première pour le géant coréen.
Selon un récent rapport de Reuters, SK Hynix et Intel discuteraient d'une possible collaboration autour du futur site de production du fondeur américain dans l'Ohio. L'un des scénarios étudiés consisterait pour le fabricant sud-coréen à louer une partie des installations afin d'y produire des puces mémoire. Un projet qui pourrait concerner Apple, puisque SK Hynix fournit actuellement au groupe de la RAM et de la mémoire flash NAND.
Pourquoi les puces mémoire sont plus simples à produire aux États-Unis
Les contraintes ne seraient pas les mêmes pour les puces mémoires que pour les processeurs les plus avancés. Les puces DRAM et NAND flash utilisées par Apple correspondent en effet à des versions standardisées du marché, ce qui ne pose pas le même problème d'accès aux procédés de fabrication de pointe. Certains processeurs destinés aux appareils Apple sont déjà fabriqués aux États-Unis par TSMC, mais ils sont réservés à des appareils plus anciens en raison des restrictions qui encadrent l'accès des entreprises étrangères aux technologies les plus récentes du fondeur taïwanais.
Pour SK Hynix, dont les stocks de mémoire ont récemment atteint un niveau particulièrement bas, une production aux États-Unis serait une première. Du côté d'Intel, l'un des scénarios envisagés permettrait au fabricant sud-coréen de louer une partie du site que le groupe développe dans l'Ohio.
Le projet pourrait se heurter aux réserves de Séoul
Le dossier pourrait surtout coincer à Séoul. D’après Reuters, le gouvernement sud-coréen pourrait voir d’un mauvais œil le transfert de technologies de fabrication vers les États-Unis, y compris lorsqu’il s’agit de procédés moins avancés. Une position qui ferait d'ailleurs écho aux inquiétudes exprimées par Taïwan concernant le transfert de technologies liées aux semi-conducteurs.
Pour Apple, cette éventuelle production américaine concernerait un fournisseur qui lui fournit déjà des composants, notamment de la RAM et de la mémoire flash NAND. Le groupe californien n’a toutefois pas confirmé qu’il était directement impliqué dans les discussions entre les deux fabricants. À ce stade, le projet reste donc suspendu aux négociations entre SK Hynix et Intel, ainsi qu’aux éventuelles réserves des autorités sud-coréennes.