Un peu plus d'un million d'euros, c'est ce que doit régler Syma Mobile, l'opérateur virtuel appartenant au groupe Altice France, après une enquête menée par les autorités de la consommation, dont les conclusions ont été rendues publiques le mercredi 16 septembre 2026. En cause, des pratiques de démarchage téléphonique contraires au Code de la consommation, révélées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à Paris. Cette sanction arrive à un moment charnière pour l'opérateur, appelé à rejoindre prochainement le giron d'Orange dans le cadre du rachat de SFR.