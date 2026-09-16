Le second outil, le DTA (Digital Travel Authorization), équivaut à une « autorisation numérique de voyager ». Concrètement, il s'agit d'un document électronique avec signature numérique (comme un certificat infalsifiable) qui atteste qu'un visa a bien été délivré, avec toujours la même présentation quel que soit le pays émetteur. On met fin aux formats disparates, puisque chaque gouvernement affiche l'information essentielle de la même manière, ce qui permet à n'importe quelle compagnie aérienne, où qu'elle soit dans le monde, de l'authentifier d'un coup d'œil. Son atout par rapport à l'iAPI, c'est qu'il ne nécessite aucune connexion en temps réel avec le pays de destination : le DTA fonctionne donc aussi comme filet de sécurité, y compris là où l'iAPI n'est pas encore disponible.