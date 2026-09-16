Le service de streaming JustWatch TV arrive en France avec un certain savoir-faire, une connaissance des grand et petit écrans, et surtout une solide popularité. Le groupe berlinois qui est derrière lui est en effet surtout connu pour son moteur de recherche, qui indique où regarder un film ou une série. Il a profité, mardi, du nouveau marché du Festival de Toronto pour officialiser son entrée dans l'arène du streaming. Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street ou encore Vortex Media comptent parmi les premiers partenaires de la bibliothèque, pensée à partir de dix ans de données sur ce que cherchent vraiment les utilisateurs. Un pari calculé, donc, plutôt qu'un saut dans le vide.