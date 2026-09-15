Nouveauté intéressante, un tout premier hall est désormais dédié aux réglages et aux finitions techniques des monocouloirs, c'est-à-dire les derniers tests des systèmes électroniques, l'ajustement des équipements de cabine et les vérifications avant remise aux compagnies. L'idée est simple sur le papier, mais stratégique dans les faits : en regroupant ces étapes au même endroit, Airbus gagne du temps sur chaque appareil, pour que la cadence promise ne reste pas qu'une ambition inscrite sur un PowerPoint. C'est un enjeu d'autant plus important que la famille A320 embarque des technologies de pointe, à commencer par des matériaux composites en fibre de carbone (CFRP) pour des ailes plus solides sans surpoids par exemple, et de l'aluminium-lithium pour un fuselage plus léger et résistant à la corrosion, soit davantage de précision requise à chaque étape de finition.