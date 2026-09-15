Le LPCM n'est peut-être pas non plus le seul cas concerné. RTINGS a observé des coupures avec un flux Dolby MAT provenant d'une Apple TV sur le BRAVIA 9, mais de manière suffisamment irrégulière pour ne pas pouvoir reproduire systématiquement le comportement.



À ce stade, Sony n'a pas publiquement détaillé l'origine du problème ni annoncé de correctif. Pour les possesseurs d'un BRAVIA concerné qui jouent régulièrement via HDMI, il faudra donc surtout surveiller une prochaine mise à jour logicielle.