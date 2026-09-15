Plusieurs téléviseurs Sony BRAVIA équipés du SoC MediaTek Pentonic 1000 souffrent d'un important problème de synchronisation audio sous Android 14. RTINGS a reproduit un retard pouvant atteindre plusieurs centaines de millisecondes, notamment lors de longues sessions de jeu.
Un décalage de quelques dizaines de millisecondes entre l'image et le son peut déjà être gênant. Sur certains téléviseurs Sony BRAVIA, le problème peut aller beaucoup plus loin.
Dans une note publiée le 9 septembre, le média indique que le dysfonctionnement concerne tous les téléviseurs Sony équipés du MediaTek Pentonic 1000 sous Android 14 lorsqu’ils utilisent du LPCM via ARC.
Plus de 600 ms de retard dans certains tests
Le bug apparaît surtout après certains changements de mode vidéo, typiques d’une console ou d’un PC. RTINGS cite notamment les passages entre 4K à 60 Hz en SDR et HDR, ou encore vers du 1080p à 120 Hz. Ces changements provoquent un nouveau handshake HDMI, après lequel le son peut progressivement se désynchroniser pendant 20 minutes ou davantage.
Les mesures réalisées sont particulièrement parlantes : environ 250 ms sur le Sony A95L, 438 ms sur le BRAVIA 7 II et plus de 600 ms sur le BRAVIA 9. Ces écarts ne traduisent pas une gravité différente selon les modèles : RTINGS précise que tous les téléviseurs concernés peuvent atteindre des niveaux de retard comparables.
Le cas du BRAVIA 9 est d’autant plus intéressant que RTINGS a observé le décalage de plus de 600 ms après son passage d’Android 12 à Android 14. Certains modèles plus anciens peuvent donc avoir hérité du problème à la faveur d’une mise à jour logicielle. Le dysfonctionnement couvre donc plusieurs générations de la gamme, de l’A95L de 2023 au BRAVIA 8 II de 2025, jusqu’aux BRAVIA 7 II et 9 II de 2026.
Le problème semble venir du traitement audio des TV Sony
RTINGS évoque principalement des flux LPCM transitant par HDMI ARC/eARC, mais tout indique que la liaison avec une barre de son ou un ampli n'est pas directement responsable. Une fois le décalage apparu, celui-ci persiste en effet lorsque la barre de son est débranchée et que les haut-parleurs intégrés du téléviseur prennent le relais.
Le problème semble donc se situer dans le traitement audio interne du téléviseur. Un autre indice va dans ce sens : RTINGS n'est pas parvenu à reproduire le bug sur des téléviseurs TCL équipés du même Pentonic 1000, y compris sous Android 14. Difficile, dès lors, d'accuser directement le SoC de MediaTek ou le système de Google.
Le LPCM n'est peut-être pas non plus le seul cas concerné. RTINGS a observé des coupures avec un flux Dolby MAT provenant d'une Apple TV sur le BRAVIA 9, mais de manière suffisamment irrégulière pour ne pas pouvoir reproduire systématiquement le comportement.
À ce stade, Sony n'a pas publiquement détaillé l'origine du problème ni annoncé de correctif. Pour les possesseurs d'un BRAVIA concerné qui jouent régulièrement via HDMI, il faudra donc surtout surveiller une prochaine mise à jour logicielle.