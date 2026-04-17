Sony s’apprête à déployer une mise à jour qui ne devrait pas faire que des heureux. À partir de fin mai 2026, plusieurs fonctionnalités liées au guide TV et à l’affichage vont disparaître sur une partie des téléviseurs Bravia sortis entre 2023 et 2025.
Une évolution discrètement annoncée via les pages d’assistance du constructeur, mais qui risque de faire grincer des dents, notamment chez les utilisateurs qui s’appuient encore sur une antenne ou un décodeur.
Un guide TV qui perd en richesse
Dans le détail, les changements concernent principalement le guide des programmes pour les chaînes reçues via antenne (ATSC). Concrètement, l’expérience va devenir nettement plus limitée.
Sony indique que les informations de programme pourraient ne plus s’afficher sur certaines chaînes, et que le guide ne proposera parfois que les programmes des chaînes récemment regardées. Autrement dit, la vue d’ensemble qui permettait de parcourir facilement la grille TV pourrait disparaître au profit d’un affichage partiel, beaucoup moins pratique au quotidien.
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À cela s’ajoute la suppression des logos de chaînes dans le guide, ainsi que des miniatures associées aux programmes. Des éléments qui peuvent sembler secondaires sur le papier, mais qui participaient jusqu’ici au confort d’utilisation globale du téléviseur.
L’autre changement notable concerne les utilisateurs qui passent par un décodeur externe. Le menu qui leur est dédié va tout simplement disparaître, remplacé par un menu de contrôle plus basique.
Sony ne détaille pas précisément les différences entre les deux, mais il est clair que certaines options de navigation ou d’accès rapide vont être perdues au passage. Là encore, les miniatures ne seront plus affichées dans les menus, ce qui contribue à une expérience plus austère et moins intuitive.
Des téléviseurs récents et premium concernés
Ce qui surprend surtout, et qui semble agacer les utilisateurs qui se sont notamment exprimés sur Reddit, c’est le profil des modèles impactés. La mise à jour concerne des téléviseurs relativement récents, parfois encore vendus à des tarifs élevés.
Dans le détail, les modèles Bravia 8 II (XR80M2) et Bravia 5 (XR50)de 2025 sont concernés, tout comme des téléviseurs de 2024 et 2023 avec les Bravia 9 (XR90), Bravia 8 (XR80) et Bravia 7 (XR70), ainsi que la gamme A95L.
Des références qui incluent notamment des modèles QD-OLED haut de gamme, réputés pour leur qualité d’image et leurs performances en home cinéma comme en gaming. Pour certains utilisateurs, la pilule risque d’être difficile à avaler, surtout lorsque ces fonctionnalités faisaient partie de l’expérience initiale au moment de l’achat.
Sony ne s’est pas étendu sur les raisons de ces changements, mais tout laisse penser qu’il s’agit d’une décision liée à la gestion des services en arrière-plan. Les guides TV enrichis reposent sur des flux de données externes (logos, images, métadonnées), dont le maintien a un coût.
Dans un contexte où les constructeurs misent de plus en plus sur les services connectés, l’intelligence artificielle et les plateformes de streaming, certaines fonctionnalités jugées secondaires finissent par être abandonnées sur les générations précédentes. Même si, dans ce cas précis, les téléviseurs concernés sont encore loin d’être datés.
Rassurons toutefois sur un point essentiel : cette mise à jour ne remet pas en cause les fonctions principales des téléviseurs. L’accès aux chaînes via antenne reste évidemment possible, tout comme l’utilisation d’un décodeur externe. Les applications de streaming, la qualité d’image, les performances en jeu ou encore les technologies audio comme le Dolby Atmos ne sont pas impactées. Il s’agit donc moins d’une perte de fonctionnalités "majeures" que d’un appauvrissement de l’interface et des outils de navigation.