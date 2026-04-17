Sony ne s’est pas étendu sur les raisons de ces changements, mais tout laisse penser qu’il s’agit d’une décision liée à la gestion des services en arrière-plan. Les guides TV enrichis reposent sur des flux de données externes (logos, images, métadonnées), dont le maintien a un coût.



Dans un contexte où les constructeurs misent de plus en plus sur les services connectés, l’intelligence artificielle et les plateformes de streaming, certaines fonctionnalités jugées secondaires finissent par être abandonnées sur les générations précédentes. Même si, dans ce cas précis, les téléviseurs concernés sont encore loin d’être datés.



Rassurons toutefois sur un point essentiel : cette mise à jour ne remet pas en cause les fonctions principales des téléviseurs. L’accès aux chaînes via antenne reste évidemment possible, tout comme l’utilisation d’un décodeur externe. Les applications de streaming, la qualité d’image, les performances en jeu ou encore les technologies audio comme le Dolby Atmos ne sont pas impactées. Il s’agit donc moins d’une perte de fonctionnalités "majeures" que d’un appauvrissement de l’interface et des outils de navigation.