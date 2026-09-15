Vient alors le moment fatidique : le faux magistrat exige des documents d'identité et des coordonnées bancaires, avant de réclamer des virements vers des comptes étrangers, notamment au Portugal et en Espagne. Parmi les victimes, certaines études notariales se voient même sommées de reverser des fonds sur un compte de séquestre présenté comme celui de l'AGRASC, l'organisme public qui gère réellement les biens saisis lors d'enquêtes judiciaires, dont l'escroc usurpe ici le nom pour donner un vernis officiel à sa demande. L'une d'elles y verse ainsi plus de 88 000 euros. Un dirigeant d'entreprise en a lui aussi fait les frais, puisqu'une ponction frauduleuse sur ses comptes a servi à financer la location de deux Skoda, ce qui semble presque anodin dans la mesure ou le préjudice total, en cours d'évaluation, oscillerait entre 150 000 euros et un million d'euros.