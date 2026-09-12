C'est une nouvelle alerte sur la sécurité des données bancaires, elle concerne cette fois Revolut, et elle est potentiellement très alarmante. La banque en ligne britannique aux 80 millions de clients, dont 8 millions en France, aurait transmis des informations sensibles de clients après avoir été piégée par une usurpation d'identité administrative perfide. Comme le révèle FrenchBreaches ce samedi 12 septembre, l'histoire aurait démarré par de véritables e-mails, expédiés depuis un authentique domaine administratif, qui aurait permis aux individus malveillants de contourner sans mal les filtres de sécurité habituels. La néobanque aurait alors cru avoir affaire à une requête légitime gouvernementale, avant de découvrir la supercherie. Reste que plusieurs clients, dont certains très fortunés, auraient déjà vu leurs informations personnelles et financières transmises à cet acteur toujours non identifié.