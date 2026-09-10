La souscription à 200 dollars, censée offrir quatre fois plus de capacité que celui à 100 dollars, ne permettrait en réalité qu’un gain d’1,7 fois, pour le double du prix. Pire encore, l’information n’apparaît qu’après avoir cliqué sur plusieurs liens hypertexte, dissimulée derrière la définition technique du mot « session ». Une opacité que Monica Vaca, l’une des deux avocates à l’origine de la plainte et ancienne membre de la Federal Trade Commission (FTC), juge incompatible avec les règles de la publicité commerciale. « Il n’y a aucun moyen pour eux de savoir exactement ce qu’ils vont obtenir », résume-t-elle.