Avec les moutures mobiles de Nova Lake, Intel passerait le cap d'une prise en charge des modules DDR5-8000 CSO-DIMM. Une avancée intéressante par rapport à Panther Lake. On vous explique pourquoi.
Lancé en début d'année, Panther Lake prend en charge trois types de mémoire vive différents : les modules LPDDR5X soudés (qu'Intel semble à certains égards favoriser), les barrettes LPDDR5X au format LPCAMM2 (que l'on ne trouve pour l'instant que sur une petite poignée de machines, dont le Framework Laptop 13 Pro), et les barrettes DDR5 au format SO-DIMM (jusqu'à 7200 MT/s). On apprend aujourd'hui que la prochaine génération de processeurs mobiles d'Intel, Nova Lake, passerait un cap en la matière, avec la gestion de nouvelles barrettes CSO-DIMM toujours plus rapides.
La CSO-DIMM gérée par certaines puces mobiles Nova Lake ?
C'est en tout cas ce que suggère le leaker Golden Pig, sur Weibo. L'intéressé, dont les propos sont repris par VideoCardz, indique que les puces Nova Lake les plus haut de gamme seraient capables de gérer des barrettes DDR5-8000 au format CSO-DIMM (Clocked Small Outline Dual Inline Memory Module). Ce « nouveau » standard adopte le même principe que la RAM de type CUDIMM en intégrant, directement sur la barrette, un driver d'horloge.
Il se distingue ainsi des modules DDR5 SO-DIMM par une bande passante mémoire plus élevée et donc de plus amples performances, mais souffre encore d'une compatibilité très limitée avec les processeurs actuels. Avec Nova Lake, la chose pourrait donc être amenée à évoluer, du moins si l'on en croit cet informateur.
Le marché des Mini-PC dans le viseur ?
Un peu plus précisément, Intel rendrait en l'occurrence les moutures 12Xe de ses futures puces Nova Lake (celles équipées des parties graphiques les plus musclées, dotées de 12 cœurs GPU Xe3P selon les dernières rumeurs) compatibles avec ces barrettes CSO-DIMM. Ce faisant, la firme offrirait aux OEM une option plus rapide que l'actuelle DDR5 au format SO-DIMM. Et à moins d'un revirement étonnant, Nova Lake devrait aussi conserver la prise en charge des barrettes LPCAMM2, aux côtés des solutions LPDDR5X intégrées.
Cette piste, si elle se confirme, bénéficierait probablement à certains PC portables, mais aurait surtout du sens sur les mini-PC hautes performances pensés pour le calcul local de grands modèles de langage. En passant sur de la CSO-DIMM, ces derniers profiteraient alors de mémoire vive plus rapide que la DDR5 SO-DIMM, tout en conservant l'énorme avantage de la modularité.