C'est en tout cas ce que suggère le leaker Golden Pig, sur Weibo. L'intéressé, dont les propos sont repris par VideoCardz, indique que les puces Nova Lake les plus haut de gamme seraient capables de gérer des barrettes DDR5-8000 au format CSO-DIMM (Clocked Small Outline Dual Inline Memory Module). Ce « nouveau » standard adopte le même principe que la RAM de type CUDIMM en intégrant, directement sur la barrette, un driver d'horloge.

Il se distingue ainsi des modules DDR5 SO-DIMM par une bande passante mémoire plus élevée et donc de plus amples performances, mais souffre encore d'une compatibilité très limitée avec les processeurs actuels. Avec Nova Lake, la chose pourrait donc être amenée à évoluer, du moins si l'on en croit cet informateur.