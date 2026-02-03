Intel a mis les petits plats dans les grands pour que son architecture Panther Lake ait les moyens de s'imposer et pour que, enfin, les processeurs Intel soient de nouveau perçus comme ce qui se fait de mieux dans le genre.

Notre test du Zenbook Duo 2026 d'ASUS aura ainsi été l'occasion de confirmer tout le bien que l'on pouvait penser des présentations – très théoriques – tenues par Intel ces dernières semaines : les performances sont très bonnes, la batterie tient le rythme et l'ensemble respire le travail bien fait. Mais ce sont surtout les performances graphiques qui impressionnent.