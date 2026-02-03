Votre Core Ultra X9 388H n'affiche pas son iGPU « ARC B390 » comme il le devrait sous Windows ? Peut-être que la RAM de votre PC n'est pas suffisante.
La sortie de la génération Panther Lake doit permettre à Intel de retrouver le sourire et si les premiers tests de processeurs vont clairement dans le bon sens, il ne faut pas négliger certains aspects pour profiter de tout le potentiel, en particulier graphique, de ces nouvelles puces.
Panther Lake : performant et économe…
Intel a mis les petits plats dans les grands pour que son architecture Panther Lake ait les moyens de s'imposer et pour que, enfin, les processeurs Intel soient de nouveau perçus comme ce qui se fait de mieux dans le genre.
Notre test du Zenbook Duo 2026 d'ASUS aura ainsi été l'occasion de confirmer tout le bien que l'on pouvait penser des présentations – très théoriques – tenues par Intel ces dernières semaines : les performances sont très bonnes, la batterie tient le rythme et l'ensemble respire le travail bien fait. Mais ce sont surtout les performances graphiques qui impressionnent.
Comme on pu le souligner certains confrères, l'autonomie atteint des sommets et un Lenovo IdeaPad Pro 6i a ainsi tenu plus de 30 heures avant de revoir revenir à la prise ! Mieux, cela se fait donc avec des performances graphiques qui n'ont pas à rougir de la comparaison avec l'iGPU Radeon 890M d'AMD qui équipe les puces Ryzen AI 9 HX370.
Il faut toutefois savoir que pour obtenir les meilleures performances possibles, l'iGPU ARC B390 du Core Ultra X9 Panther Lake a besoin d'un sous-système mémoire particulièrement musclé.
… mais exigeant quant à la RAM associée
Intel a d'ailleurs trouvé un moyen on ne peut plus clair pour que cette importance transparaisse : sous Windows, le nom de l'iGPU de ses processeurs change selon le sous-système mémoire qui lui est associé.
Les Core Ultra X9 388H et Core Ultra X7 368H disposent du même iGPU Intel ARC B390 ou Pro B390. De son côté, le Core Ultra X7 358H est épaulé par un iGPU ARC B390 et le Core Ultra 5 338H profite de l'ARC B370 ou Pro B370. Toutes les autres références Panther Lake ne peuvent compter sur le soutien que d'un iGPU Intel Graphics, clairement moins avantageux.
Mais voilà, la référence seule de l'iGPU n'est donc pas suffisante et les Core Ultra X7/X9 doivent être associés à de la LPDDR5X-9600 pour être au mieux. Le Core Ultra 5 338H se « contente » de LPDDR5X-8533 alors que la plupart des autres références peuvent même n'être associées qu'à de la LPDDR5X-6800. Attention, ce n'est clairement pas le cas des modèles précédemment cités.
À gauche, un « simple » Intel Graphics et, à droite, l'iGPU Intel ARC B370. ©VideoCardz
Justement, si la mémoire vive associée n'est pas au moins capable de 7 467 MT/s, l'iPGU « perd » son statut ARC B370 ou B390. La partie performance du gestionnaire des tâches de Windows ne lui attribue alors plus que l'appellation bien moins flatteuse d'Intel Graphics comme nous l'explique Golden Pig Upgrade cité par nos confères de VideoCardz.
Il conviendra de vérifier cela lorsque plus de portables seront sur le marché, mais cette indication semble bien liée au type de mémoire vive associé au CPU et pas à un changement au niveau de l'iGPU lui-même.