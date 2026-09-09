Avec Stylize, Adobe s’adresse plutôt à ceux qui veulent soigner un CV, une facture ou un rapport sans compétences graphiques. L’outil recommande des modèles Adobe Express adaptés au document et refait sa mise en page. L’éditeur assure que les textes et les images sont conservés, avec la possibilité de retoucher le résultat.

Student Spaces est désormais disponible gratuitement pour les étudiants du monde entier, en anglais. L’outil transforme les notes manuscrites en texte numérique, génère des fiches de synthèse modifiables et adapte ses quiz aux réponses de l’utilisateur pour cibler les notions à retravailler. Il est aussi accessible dans l’application Acrobat sur Android.