Rapports interactifs, CV remis en page et nouveaux outils de révision… L'éditeur de PDF multiplie les fonctions d’IA pour ceux qui jonglent avec les documents, des étudiants aux services financiers.
Le rapport à lire avant la réunion peut aussi s’écouter dans les transports. Adobe annonce ce 9 septembre de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour Acrobat, avec l'ambition d'accélérer le passage d’un document dense à une synthèse exploitable, puis à une présentation prête à partager.
Des documents à écouter, présenter ou relooker
L’assistant IA peut transformer un fichier en rapport interactif avec graphiques, images et navigation intégrée, ou en diaporama. L’utilisateur peut ensuite demander des modifications à l’assistant ou intervenir directement sur le résultat. De quoi préparer une réunion sans reconstruire chaque diapositive.
Pour prendre connaissance d’une étude en déplacement, Acrobat propose également des podcasts dans lesquels deux voix échangent sur son contenu, ainsi que des résumés audio.
Avec Stylize, Adobe s’adresse plutôt à ceux qui veulent soigner un CV, une facture ou un rapport sans compétences graphiques. L’outil recommande des modèles Adobe Express adaptés au document et refait sa mise en page. L’éditeur assure que les textes et les images sont conservés, avec la possibilité de retoucher le résultat.
Student Spaces est désormais disponible gratuitement pour les étudiants du monde entier, en anglais. L’outil transforme les notes manuscrites en texte numérique, génère des fiches de synthèse modifiables et adapte ses quiz aux réponses de l’utilisateur pour cibler les notions à retravailler. Il est aussi accessible dans l’application Acrobat sur Android.
Les entreprises pourront interroger leurs montagnes de fichiers
Dans Acrobat Studio pour les entreprises, Knowledge Base permet de poser des questions sur une collection de documents, notamment alimentée depuis SharePoint ou Google Drive. Un service client pourra ainsi retrouver une procédure, y compris depuis Slack ou Teams, avec des réponses renvoyant aux passages sources.
La fonction Analyzer cible les équipes financières, les achats et les opérations. L’outil extrait des informations précises parmi des milliers de documents, comme les échéances ou les clauses de résiliation de contrats, puis les rassemble dans des tableaux exportables.