Avec les nouveaux PDF Spaces, Acrobat ne se contente plus d'ajouter de l'IA à la lecture de documents. Adobe veut permettre aux utilisateurs de créer des espaces partagés à partir de fichiers PDF, de liens et de notes, avec assistant IA personnalisé, aperçu audio, habillage de marque et suivi des interactions.
Le PDF a longtemps été le format du document figé, celui que l'on ouvre, que l'on annote, que l'on signe ou que l'on archive. Avec PDF Spaces, Acrobat cherche désormais à en faire autre chose qu'un simple fichier envoyé en pièce jointe. L'idée est de transformer un ensemble de documents, de liens et de notes en un espace structuré, consultable et mis à jour, dans lequel les destinataires peuvent se repérer plus facilement.
C'est là que se situe la principale nouveauté. L'expéditeur peut créer un espace sur mesure, y ajouter du contexte, organiser les points clés et intégrer des contenus multimédias. Si les documents sources évoluent, l'espace partagé peut être actualisé afin que les destinataires disposent toujours des informations les plus récentes. Acrobat ne sert donc plus seulement à lire ou modifier des PDF, mais à construire une expérience autour d'eux.
Un assistant IA adapté au contexte du document
PDF Spaces permet aussi de personnaliser un assistant IA en fonction de l'objectif du partage et du profil des destinataires. L'utilisateur peut lui indiquer ce qu'il veut faire ressortir, le type de public visé ou les informations à privilégier. L'assistant peut ensuite répondre aux questions, formuler des suggestions et aider les lecteurs à retrouver rapidement les éléments utiles.
Cette approche vise notamment les documents longs ou complexes, comme les dossiers commerciaux, supports marketing, documents RH ou de conformité, briefings financiers ou, encore, contenus destinés aux investisseurs. Plutôt que de laisser le destinataire fouiller seul dans plusieurs fichiers, Acrobat veut lui fournir un point d'entrée précis, capable de synthétiser, contextualiser et orienter la lecture.
Résumé audio, identité visuelle et suivi des interactions
Autre nouveauté mise en avant, l'aperçu audio. L'agent peut générer automatiquement un résumé vocal des informations importantes, afin de donner aux destinataires une première lecture du contenu avant de se plonger dans les documents. Le script reste modifiable, ce qui permet de contrôler le message transmis et d'éviter une synthèse trop générique.
Adobe ajoute aussi une dimension plus professionnelle au partage. Les utilisateurs peuvent intégrer un logo, une palette de couleurs et des éléments d'identité visuelle pour créer un espace cohérent avec leur marque. Enfin, un module de suivi fournit des informations sur les interactions (sans qu'Adobe détaille ici précisément la nature des données remontées) afin de savoir comment les destinataires consultent les contenus et adapter les relances ou les échanges.
Acrobat veut dépasser le simple fichier joint
Ces nouveautés s'ajoutent aux fonctions déjà annoncées autour de l'agent de productivité d'Acrobat, comme la possibilité d'interroger un document, d'en extraire les points clés ou de générer des contenus à partir de fichiers existants.
Le nouvel agent de productivité et les fonctions de partage de PDF Spaces sont disponibles dans les formules Adobe Acrobat AI, dont Acrobat Studio, ainsi que dans la nouvelle offre Acrobat Express. Les PDF Spaces peuvent, eux, être consultés sans compte. Une manière pour Adobe d'élargir l'usage d'Acrobat au-delà de la bureautique classique, en le rapprochant d'un outil de présentation, de collaboration et de suivi documentaire. On n'arrête pas le progrès…
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