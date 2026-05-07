Le PDF a longtemps été le format du document figé, celui que l'on ouvre, que l'on annote, que l'on signe ou que l'on archive. Avec PDF Spaces, Acrobat cherche désormais à en faire autre chose qu'un simple fichier envoyé en pièce jointe. L'idée est de transformer un ensemble de documents, de liens et de notes en un espace structuré, consultable et mis à jour, dans lequel les destinataires peuvent se repérer plus facilement.

C'est là que se situe la principale nouveauté. L'expéditeur peut créer un espace sur mesure, y ajouter du contexte, organiser les points clés et intégrer des contenus multimédias. Si les documents sources évoluent, l'espace partagé peut être actualisé afin que les destinataires disposent toujours des informations les plus récentes. Acrobat ne sert donc plus seulement à lire ou modifier des PDF, mais à construire une expérience autour d'eux.