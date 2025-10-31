En effet, Adobe propose quatre profils distincts, chacun correspondant à un mode d’interaction spécifique :

Analyste : il identifie les schémas récurrents, met en lumière les idées communes ou les hypothèses cachées, repère les thèmes clés et propose des alternatives réfléchies. Idéal pour explorer un document en profondeur et bénéficier d’une lecture critique.

Guide : il vous accompagne pas à pas, explique les notions complexes avec des mots simples, définit les termes techniques et facilite la compréhension. Parfait pour l’apprentissage ou la formation.

Interprète : il simplifie l’abstrait, apporte de la clarté et adopte un ton chaleureux, parfois teinté d’humour, sans jamais compromettre la précision. Ce profil rend les contenus techniques ou institutionnels plus accessibles.

Personnaliser : ce profil permet de définir précisément le rôle de votre Assistant. Vous pouvez créer, par exemple, « un expert en vente spécialisé dans l’automobile » ou « un juriste en droit du travail ». Ces instructions aident l’IA à comprendre votre contexte professionnel et à fournir des réponses ciblées, parfaitement adaptées à votre activité.