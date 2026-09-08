Après avoir décliné son concept autour de The Frame avec le HiFi Frame, Canvas HiFi s’attaque cette fois au sommet de la gamme OLED Samsung. Le nouveau HiFi S99H associe le téléviseur S99H à l’architecture audio de Canvas dans un ensemble pensé pour ne former visuellement qu’un seul objet.



L’intégration est particulièrement travaillée : les lattes de bois qui habillent le système Canvas se prolongent autour du téléviseur, sur les côtés comme sur sa partie supérieure. L’ensemble cherche ainsi moins à ressembler à une TV accompagnée d’une barre de son qu’à un véritable meuble audio-vidéo.