À l’IFA 2026, Canvas HiFi pousse plus loin son partenariat avec Samsung en intégrant son système audio autour du S99H. Une association qui ajoute une vraie ambition hi-fi au flagship OLED du coréen, tout en gommant en partie son design métallique particulièrement clivant.
Après avoir décliné son concept autour de The Frame avec le HiFi Frame, Canvas HiFi s’attaque cette fois au sommet de la gamme OLED Samsung. Le nouveau HiFi S99H associe le téléviseur S99H à l’architecture audio de Canvas dans un ensemble pensé pour ne former visuellement qu’un seul objet.
L’intégration est particulièrement travaillée : les lattes de bois qui habillent le système Canvas se prolongent autour du téléviseur, sur les côtés comme sur sa partie supérieure. L’ensemble cherche ainsi moins à ressembler à une TV accompagnée d’une barre de son qu’à un véritable meuble audio-vidéo.
Jusqu’à 1 500 W avec le CANVAS L
Canvas prévoit deux configurations. Le système CANVAS standard embarque quatre canaux d’amplification en classe D développant une puissance totale de 250 W. La marque affirme néanmoins qu’il peut produire davantage de pression acoustique que certaines barres de son revendiquant 1 000 W, notamment grâce à son volume interne d’environ 24 litres, ses deux haut-parleurs de 16,5 cm et ses radiateurs passifs.
Le CANVAS L change nettement d’échelle avec une amplification annoncée à 1 500 W et une architecture acoustique plus ambitieuse. Dans les deux cas, le traitement BACCH 3D reste au cœur du système. Il vise à élargir la scène sonore en réduisant la diaphonie entre les canaux gauche et droit, tandis qu’une correction acoustique adapte la restitution à la pièce. La connectique passe notamment par HDMI eARC, avec prise en charge d’AirPlay 2, Google Cast, Roon, Spotify Connect et TIDAL Connect.
Une intégration qui gomme aussi le design clivant du S99H
Le choix du S99H n’est évidemment pas anodin. Samsung a donné cette année à son OLED phare un design beaucoup plus affirmé que sur les générations précédentes, avec une dalle qui semble flotter devant un large cadre métallique. Une esthétique très travaillée, mais que nous avions jugée assez clivante lors de notre test du S99H.
L’intégration proposée par Canvas HiFi change justement beaucoup la perception de l’ensemble. Les lattes de bois viennent encadrer le téléviseur sur les côtés et dans sa partie supérieure, de sorte que la structure métallique du S99H se fond davantage dans un véritable meuble audio-vidéo. Le système ne se contente donc pas d’ajouter une restitution hi-fi : il transforme aussi assez radicalement le look du téléviseur.
Le HiFi S99H sera proposé en 55, 65, 77 et 83 pouces. Les premières configurations sont annoncées à partir de 7 999 euros avec le CANVAS standard, le prix variant ensuite selon la diagonale du S99H et la version du système audio retenue.
Plus qu’une simple association entre deux produits, le HiFi S99H illustre surtout une tendance bien visible à l’IFA : faire disparaître progressivement les équipements audio-vidéo dans le mobilier, sans pour autant renoncer à des ambitions franchement haut de gamme.