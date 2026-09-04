Surround et Atmos, la barre de son intègre pas moins de 18 haut-parleurs en son sein. Au vu du schéma de la marque, nous pouvons supputer que l’architecture est la suivante : 8 woofers/large-bande, dont 2 en configuration Surround et 2 en configuration Atmos ; 6 tweeters/large-bande, dont 2 en position Surround. 4 tweeters en position Atmos, rangés en deux paires (avec orientation différente pour chaque tweeter).