Ensemble home-cinéma pour le moins déraisonnable, l’UX1 de Hisense pourrait bien devenir un adversaire du classique HW-Q990H de Samsung. Avec une architecture annoncée comme 11.2.6, avec 26 haut-parleurs, ce qui est presque du jamais vu dans le genre.
Le produit, ou plutôt les modules, utilisent une formule rarement utilisée, mais garantissant (sur le papier) la meilleure immersion possible : une barre de son, un imposant caisson de basses, et deux modules Surround/Atmos à l’arrière. Prévu pour le premier trimestre 2027, l’UX1 a été présenté lors de l’IFA.
Le luxe, c'est un écran
Assez peu de détails ont été dévoilés pour cet ensemble encore lointain, mais nous avons tout de même pu approcher le quatuor.
Élément central, la barre est assez classique mais plutôt élégante, longue et assez fine, marquée par quelques touches stylisées, notamment aux extrémités. Les prétentions premium s’expriment dans la finition, puisqu’outre une grille tissée parcourant la quasi-totalité de la façade, le corps en lui-même est recouvert d’un métal aux accents anthracite. Autre détail très agréable : la présence d’un véritable écran (monochrome), en lieu et place des quelques pauvres diodes des récents produits LG ou Sony.
Le caisson, ainsi que les satellites, sont au diapason, sobre mais sérieux.
Pourquoi utiliser quelques HP quand on peut en mettre 26 ?
Surround et Atmos, la barre de son intègre pas moins de 18 haut-parleurs en son sein. Au vu du schéma de la marque, nous pouvons supputer que l’architecture est la suivante : 8 woofers/large-bande, dont 2 en configuration Surround et 2 en configuration Atmos ; 6 tweeters/large-bande, dont 2 en position Surround. 4 tweeters en position Atmos, rangés en deux paires (avec orientation différente pour chaque tweeter).
Plutôt imposant, le caisson de basses au format cubique utilise une architecture à deux woofers de 8 pouces (20 cm) montés en opposition, le tout chargé en bass-reflex.
Enfin, les deux modules arrière développent eux-aussi une approche Surround latérale et Atmos, puisque nous avons droit à trois haut-parleurs large-bande à chaque fois : 1 vers l’avant, 1 vers le côté, 1 en position Upfiring.
L’amplification totale est quant à elle poussée à 1840 W, chiffre qui désigne très probablement la puissance de crête. Nous n’avons pas encore de détails concernant la connectivité (Airplay 2 et Google Cast par exemple). Hisense précise qu’une puce 6.0 est intégrée, mais celle-ci est surtout exploitée pour les capacités de localisation de précision de ce standard (probablement pour effectuer une calibration avec le smartphone).
Disponible à partir du premier trimestre 2027, l’ensemble Hisense UX1 est annoncé à 1699 euros.
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