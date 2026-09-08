Le principe expérimenté par le moddeur maohgad-web est finalement assez simple. Deux GeForce RTX 5060 Ti de 16 Go sont installées dans la même machine : la première se charge de rendre le jeu, tandis que la seconde récupère l'image terminée pour effectuer la coûteuse étape de Neural Rendering via DLSS 5. Pour que tout cela fonctionne, le moddeur utilise un addon du logiciel Reshade baptisé MGPU Bridge. Rien d'officiel donc.

Alors, bien sûr, il ne s'agit pas exactement d'un nouveau SLI : les deux GPU ne se partagent pas le rendu d'une même scène et la seconde carte ne vient pas calculer une partie des images du jeu. Elle intervient après le rendu, en quelque sorte comme un coprocesseur spécialisé. Le premier GPU fabrique l'image, la transmet au second, puis celui-ci applique le traitement neuronal avant d'afficher le résultat final.

Cette séparation des tâches est justement rendue possible par la nature de DLSS 5. Contrairement au rendu 3D traditionnel, le Neural Rendering intervient sur une image déjà calculée. Il devient donc envisageable de déporter cette étape vers une autre carte graphique sans devoir réorganiser toute la manière dont le jeu construit ses images.